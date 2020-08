Lettre d’Europe – La Suisse, ou le casse-tête écologique d’un pays riche Virginie Lenk Editorialiste à la "Tribune de Genève" et "24 heures"

Virginie Lenk

Parler de politique environnementale dans un pays de carte postale est à double tranchant. La

qualité de vie en Suisse repose sur l’idée d’une nature intacte. Le «château d’eau» de l’Europe est

envié pour la propreté de ses sources. Les émissions de gaz à effet de serre ont été fortement

réduites au cours des trente dernières années grâce aux mesures prises à tous les niveaux, des

communes jusqu’à l’État fédéral. La biodiversité est largement soutenue par des plans d’action et

des ressources financières. Bref, la Suisse est ce petit paradis de marmottes et de bouquetins au

centre de l’Europe, où la dégradation de l’environnement semble magiquement s’arrêter aux

frontières avec nos voisins.

Mais la Suisse est aussi ce pays riche, gourmand en énergies fossiles qui n’atteindra pas l’objectif

national fixé pour 2020 de baisser de 20% ses émissions de CO 2 par rapport au niveau de 1990. Une

vaste étude publiée récemment par l’Office fédéral de l’environnement montre que malgré un

recours accru aux biocarburants et à la mobilité électrique, la Suisse n’a pas réussi à baisser ses

émissions liées aux carburants en 2019 par rapport à l’année précédente. Les Helvètes ont un goût

marqué pour des véhicules toujours plus gros et plus puissants. Ici, les SUV (véhicules utilitaires

sportifs) représentent presque la moitié du parc automobile, contre un tiers en moyenne dans les

autres pays d’Europe.

Nous sommes aussi l’un des États européens qui chauffe le plus au mazout. Actuellement, 1%

seulement des bâtiments sont rénovés chaque année. À ce rythme, il faudrait un siècle pour assainir

toutes les constructions du pays. Malgré la progression des pompes à chaleur, le potentiel de

réduction des émissions dans ce domaine est immense.

Si les barrages hydroélectriques génèrent l’essentiel de la production d’électricité (presque 60%),

la Suisse ne couvre que 4,2% de ses besoins avec le solaire ou l’éolien, contre 33% pour nos voisins

allemands ou plus de 50% pour les Danois. Tous ces chiffres font que notre pays a chuté ces

dernières années à la 16e place du classement annuel du Climate Change Performance Index, outil

de surveillance indépendant des performances des pays en matière de protection climatique.

Manque d’ambition et peut mieux faire, disent les experts…

Porté par la récente vague verte des élections fédérales, l’environnement est devenu un thème

central pour notre gouvernement qui a le mérite de garder le cap sur l’Accord de Paris et de se rallier

en cela à la politique de l’Union européenne, lorsqu’il ne va pas plus loin. Alors qu’il mène des

études de valorisation du CO 2 pour le retirer de l’atmosphère ou le transformer pour le neutraliser,

- des technologies bien maîtrisées par les start-up helvétiques -, son objectif premier reste la limite

de l’augmentation de la température à moins de 1,5 degré d’ici à 2050. La révision de la loi CO 2 ,

actuellement en discussion, propose de taxer jusqu’à une centaine d’euros les billets d’avion.

L’essence sera majorée d’une dizaine de centimes d’euros. La taxe sur le mazout, plafonnée à 110

euros par tonne de CO 2 , sera presque doublée. Tous ces prélèvements alimenteront un fond sur le

climat, dont un des objectifs est également une finance plus verte. Mais attaquée d’ores et déjà par

les lobbies conservateurs, le sort de cette révision sera sans doute scellé par le peuple, démocratie

directe oblige. Et comme - à l’image des «gilets jaunes» français - ces taxes feront mal aux régions

périphériques, l’issue d’une telle votation est plus qu’incertaine.