Coronavirus – La Suisse orientale va plus loin que le Conseil fédéral Saint-Gall durci ses mesures de lutte contre la pandémie à partir de dimanche et interdit désormais les rassemblements de plus de dix personnes dans les lieux publics extérieurs, comme les places ou les parcs.

Plusieurs cantons de Suisse orientale prennent des mesures plus drastiques face à la pandémie. KEYSTONE

Face à un nombre de cas d’infection au coronavirus qui ne baisse pas, le canton de Saint-Gall a décidé de durcir ses mesures de lutte contre la pandémie à partir de dimanche. Celles-ci sont plus sévères que les règles imposées par le Conseil fédéral.

Selon le communiqué du gouvernement saint-gallois, les visites en maison de retraite devront désormais avoir lieu dans un espace accessible au public, comme la cafétéria. D’autre part, les entreprises doivent veiller à ce que leurs employés travaillent depuis chez eux, dans la mesure du possible.

Comme Thurgovie, Saint-Gall interdit les rassemblements de plus de dix personnes dans les lieux publics extérieurs, comme les places ou les parcs. Allant ainsi plus loin que le Conseil fédéral, qui les limite à quinze. Autre canton de Suisse orientale, Appenzell Rhodes-Extérieures a aussi annoncé samedi bannir les rassemblements de plus de dix personnes.

Au contraire, Obwald avait indiqué vendredi soir répondre aux critères permettant d’être moins strict que la Confédération en matière d’horaires d’ouverture des établissements publics. Ainsi, les restaurants de ce canton de Suisse centrale pourront rester ouverts jusqu’à 22 heures. Pour mémoire, le Conseil fédéral a imposé vendredi une fermeture à 19 heures à l’échelle nationale, sauf exception.

ATS/NXP