Température – La Suisse orientale a frôlé les -30 degrés Le thermomètre a enregistré une température avoisinant les -30 degrés dans la nuit de samedi à dimanche dans le Toggenbourg (SG). Il s’agit jusqu’alors de la nuit la plus froide de cet hiver.

En plaine, les températures ont frôlé localement les -10 degrés. (image symbolique). KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

La Suisse a vécu la nuit la plus froide de cet hiver de samedi à dimanche. Le thermomètre est descendu à presque -30 degrés dans le Toggenbourg, en Suisse orientale.

La température a dégringolé à -29,6 degrés sur l’alpe Hintergräppelen dans le canton de St-Gall, a tweeté SRF Meteo dimanche. Un tel froid n’avait plus été enregistré depuis février dernier.

L’arc jurassien et les vallées alpines ont grelotté par endroits à -20 degrés. Ainsi, Samedan (GR) a enregistré – 23,6 degrés et la «Sibérie de la Suisse», la commune neuchâteloise de La Brévine, -21,3 degrés, a indiqué MétéoNews sur Twitter. En plaine, les températures ont frôlé localement les -10 degrés.

MétéoSuisse et l’Office fédéral de météorologie et de climatologie ont en outre averti dimanche matin que l’on se trouvait en situation de calme avant la tempête. Durant la journée et surtout durant la nuit à venir, les régions alpines devraient connaître une forte tempête de foehn.

ATS/NXP