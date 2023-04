Afficher plus

La ministre des sports Viola Amherd a salué la décision de l’UEFA. «Ce championnat d’Europe est une grande chance pour la Suisse et pour le développement du football féminin dans toutes les catégories d’âge», a affirmé la conseillère fédérale dans un communiqué.

La Confédération promet du soutien «dans la mesure de ses moyens et dans la limite de ses compétences légales». Le Conseil fédéral s’est également dit prêt à accorder une aide financière à l’événement. Un groupe de travail sera mis sur pied par les services fédéraux pour coordonner les activités et discuter avec l’ASF, l’UEFA, les cantons et les villes.