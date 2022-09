Union européenne – «La Suisse nous regarde parfois comme papa et maman» L’ambassadeur de l’UE en Suisse, Petros Mavromichalis, parle sans langue de bois des obstacles qui jonchent la voie bilatérale. Lise Bailat - Correspondante au Palais fédéral Arthur Grosjean - Correspondant au Palais fédéral

Petros Mavromichalis, ambassadeur de l’UE en Suisse, s’exprime dans un français parfait. Il a des liens familiaux avec Genève. 24 HEURES/JEAN-PAUL GUINNARD

Il y a toujours de l’eau dans le gaz entre la Suisse et l’Union européenne. La numéro un de la diplomatie suisse, Livia Leu, a reproché récemment à l’UE de jouer la montre et de pratiquer une politique de pression envers la Suisse. Qu’en pense l’ambassadeur de l’UE en Suisse, Petros Mavromichalis? Interview cash et exclusive.