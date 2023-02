Contrôle fédéral des finances – La Suisse n’est pas le paradis du recyclage des déchets Un rapport dévoile les failles du système. L’une d’elles concerne des taxes anticipées trop hautes payées par les consommateurs. Arthur Grosjean - Correspondant au Palais fédéral

Le Contrôle fédéral déplore que les flux financiers et la valorisation des matériaux ne soient pas toujours transparents dans le monde du recyclage. KEYSTONE

La Suisse, pays du propre en ordre et championne du recyclage. C’est l’image que les indigènes et les étrangers colportent urbi et orbi. Il n’y a pas une seule commune helvétique où on ne trouve pas des bennes à disposition pour le tri sélectif du verre, des bouteilles en PET, de l’aluminium, du papier ou des boîtes en fer-blanc. Tout est bien trié, mais tout est-il pour autant bien recyclé de façon économique et transparente? Eh bien non, si on en croit le dernier rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF).