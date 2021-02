Crise sanitaire – La Suisse ne vivra pas de sitôt un déconfinement à l’italienne L’Office fédéral de la santé publique ne veut pas de réouverture des magasins avant la fin de février. Deux critères joueront un rôle crucial. Arthur Grosjean Berne

La plupart des bistrots et restaurants ont rouvert partiellement cette semaine en Italie. Keystone

L’Italie a rouvert ses bistrots et restaurants pendant la journée. L’Autriche rouvrira ses magasins la semaine prochaine. Mardi, la Suisse affichait 1633 contaminations quotidiennes (-251 par rapport à mardi dernier), 90 hospitalisations (-2) et 46 décès (-11). L’épidémie de coronavirus recule donc depuis des semaines. Notre pays va-t-il suivre ses deux voisins et lever certaines restrictions sanitaires?

Nous avons posé la question à l’Office fédéral de la santé publique lors de son point de presse hebdomadaire. Et la réponse est claire: c’est non. Patrick Mathys, le chef de gestion de crise à l’OFSP, répète son mantra. Pour lui, les chiffres sont certes à la baisse mais le niveau reste encore trop haut.