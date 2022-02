Basketball – La Suisse ne s’est pas rassurée contre l’Irlande Diminuée, la sélection d’Ilias Papatheodorou a péniblement battu l’Irlande 83-72, jeudi. Il faudra faire mieux dimanche, contre l’Autriche. Jérémy Santallo Fribourg

Roberto Kovac et ses coéquipiers ont dû s’employer pour venir à bout de l’Irlande. FIBA Basketball

Dire que cette équipe de Suisse abordait cette deuxième fenêtre internationale des préqualifications vers l’Euro 2025 décimée est un doux euphémisme. On savait Jonathan Dubas blessé au genou, le capitaine veveysan était bien là jeudi à Saint-Léonard, mais en civil, au bout du banc. Meilleur élément helvétique, Jonathan Kazadi et sa hanche convalescente ont pris place en tribune. Comme si ça ne suffisait pas, on a appris avant le coup d’envoi le forfait de Michel-Ofik Nzege, touché à l’épaule.

La sélection d’Ilias Papatheodorou, 60e au classement mondial, n’a toutefois pas eu besoin, au début, de son équipe type pour dominer une faible sélection irlandaise (90e). Sous l’impulsion d’un Arnaud Cotture intenable sur le pick-and-roll et virevoltant dans les airs, la Suisse a très vite mené 14-2 puis 19-8. De retour en sélection, Marko Mladjan a ensuite assuré le scoring. Le problème avec le shooteur de Massagno, c’est qu’il peut être aussi délicieux offensivement que coûter cher de l’autre côté du parquet…

Mladjan met le couvercle

Complètement dépassée dans les duels lors du 1er quart (28-14), l’Irlande n’a eu d’autre choix que de changer de configuration défensive et de passer en zone 2-3. Cela a eu le mérite de stabiliser l’écart au score, avant même de le réduire drastiquement – 41-37 à la mi-temps. Pourquoi? Parce que la Suisse a vu son adresse à longue distance l’abandonner (0/10 à 3 points lors du 2e quart). Surtout, elle a baissé sa garde en défense et a laissé Badmus (11 points à la pause) faire sienne la raquette helvétique.

On imagine que le passage aux vestiaires a été quelque peu mouvementé pour Natan Jurkovitz et ses partenaires. Après plus de dix minutes enfermés entre quatre murs, les joueurs de Papatheodorou ont encore dû s’adapter après la pause et attaquer une défense de zone 3-2, sur laquelle Marko Mladjan s’est régalé (9 points lors du 3e quart), comme l’autre tireur tessinois Roberto Kovac. Et après un 3e quart plutôt bien contrôlé, la Suisse avait repris quelques couleurs au tableau d’affichage (61-52).

Inarrêtable vers le panier avec son petit tir à une main, Marko Mladjan, auteur de 24 points, a parachevé le succès des siens, même si la Suisse s’est fait peur jusque dans les ultimes minutes (83-72). Il faudra clairement faire grimper le curseur de plusieurs crans, dimanche, à l’occasion de la réception du leader du groupe A, l’Autriche, qui a battu Chypre jeudi (77-86). Pour ce match décisif dans la quête de cette fameuse première place, Selim Fofana (malade) et Michel-Ofik Nzege pourraient faire leur retour.

Suisse - Irlande 83-72 (41-37) Afficher plus Salle de Saint-Léonard, Fribourg. 678 spectateurs. Arbitres: MM. Jovovic, Kardaris et Torres Sanchez. Suisse: Zinn (4), Kovac (11), N. Jurkovitz (10), Martin (3), Cotture (21); M. Mladjan (24), Mbala (4), Calasan (4), Portannese (2). Entraîneur: Ilias Papatheodorou. Irlande: Hosford (0), Flood (18), Badmus (20), Connors (19), Carroll (7); Murphy (2), O’Sullivan (0), Downey (3), Caims (3), Quinn (0). Entraîneur: Mark Keenan.

