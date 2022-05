Mondial de hockey – La Suisse ne montre pas son meilleur visage contre la France Grandiose contre le Canada samedi (6-3), l’équipe de Suisse n’a pas tenu ses promesses dimanche contre les Français malgré sa victoire 5-2. Cyrill Pasche Helsinki

Dario Simion et les Suisses ont mis du temps avant de porter le danger devant le gardien français Sebastian Ylönen. KEYSTONE/Peter Schneider

Par dépit et par dérision face à la pauvreté du jeu suisse proposé en début de soirée contre l’équipe de France, les nombreux et bruyants fans de la sélection helvétique ont préféré ovationner Pius Suter lorsque l’écran géant de la patinoire d’Helsinki a repassé l’image de son placage arrière – tel un joueur de foot américain – sur un défenseur français (18e), puis un peu plus tard une charge bien appuyée d’Andres Ambühl dans un arrondi (19e).