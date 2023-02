Tennis – La Suisse mène 1-0 en Coupe Davis Les qualifications de l’édition 2023 ont débuté vendredi. En déplacement en Allemagne, la Suisse gagne 1 à 0 après le premier match. Hüsler a battu Otte 2-6 6-2 6-4. Claude-Alain Zufferey

Marc-Andrea Hüsler, vendredi dans le premier match de l’équipe de Suisse face à l’Allemagne. keystone-sda.ch

La Coupe Davis au format voulu par le footballeur Gerard Piqué et sa société Kosmos tire ses dernières cartouches. Mais cette édition 2023 se déroule toujours avec des qualifications réunissant 24 équipes. Elles ont lieu vendredi, samedi et dimanche. La Suisse participe à la compétition et joue actuellement à Trève (Rhénanie-Palatinat), où elle défie l’Allemagne dans une salle de 4000 personnes (guichets fermés).

La première rencontre de cette confrontation entre l’Allemagne et la Suisse a opposé Oscar Otte (ATP 80) à Marc-Andrea Hüsler (ATP 53). Le Zurichois de 26 ans a eu beaucoup de peine à se mettre dans le match. Tendu, en retrait par rapport à son adversaire, il n’a jamais trouvé les bonnes longueurs durant tout le premier set. Il s’est d’ailleurs fait breaker dès le deuxième jeu, sur une double faute. Le score sans appel de 6-2 est là pour témoigner de toute la difficulté qu’a eu Marc-Andrea Hüsler.

Marc-Andrea Hüsler parvient à se lâcher

Le scénario s’est inversé à l’entame de la deuxième manche. Encouragé et coaché par le capitaine Severin Lüthi, le Suisse a pris deux fois le service de son adversaire pour mener 2-0, puis 4-1. Totalement libéré, il a conclu l’affaire 6-2 en ne tremblant plus du tout.

La dernière manche à suspense a tourné à l’avantage de celui des deux joueurs qui a su mieux gérer ses nerfs dans les moments chauds: à savoir Marc-Andrea Hüsler. Car les deux adversaires se sont fait rattraper tour à tour par la pression. Le Suisse a eu le dernier mot pour finalement s’imposer 2-6 6-2 6-4 sur sa deuxième balle de match, en 2 heures de jeu.

Cette première rencontre de la journée a donc parfaitement lancé Stan Wawrinka (ATP 135) qui va enchaîner face à Alexander Zverev (ATP 14).



Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.