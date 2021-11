Football – La Suisse M21 rejoue la mélodie du bonheur, ou presque Une première mi-temps crispante, la délivrance qui tombe en début de seconde période: les espoirs suisses se sont bien inspirés du lundi soir de rêve vécu au pays. Victoire 0-1 au Pays de Galles sur la route de l’Euro 2023. Florian Vaney

Alexandre Jankewitz et ses coéquipiers ont fait le job mardi, sans plus. Keystone

Le cahier des charges est rempli. Le match retour face aux Pays-Bas, en mars, s’apparente toujours plus à une finale qualificative pour l’Euro 2023. La Suisse M21 est allée faire le job au Pays de Galles mardi soir. Là-bas sous la pluie, au milieu des bourrasques (et des bourrins), d’où il n’y avait absolument aucune garantie de repartir avec les trois points.

Peut-être, au fond, qu’il n’y avait qu’à s’inspirer des grands. L’équipe de Mauro Lustrinelli a eu la bonne idée de rejouer la mélodie de bonheur qui vient d’offrir à la Nati «A» un billet pour la prochaine Coupe du monde. Ou en tout cas d’essayer. Presque tout y était. Une première mi-temps un brin crispante, un poteau (signé Zeki Amdouni) juste avant la pause, puis la délivrance logique dès les prémices de la seconde période. Les jeunes Suisses la doivent à Felix Mambimbi (53e, seul but du match), bien servi par Dan Ndoye. Bien aidé, aussi, par une sortie aux fraises du gardien gallois.

Des individualités en difficulté

Finalement, il a simplement manqué la valise de buts qu’avaient concédée les Bulgares lundi. Parce que tout n’a pas été parfait pour les Rougets à Newport. Un peu à l’image de la première mi-temps face à la Moldavie. Il aurait fallu davantage de bons choix à trente mètres des filets adverses, plus de justesse technique surtout. De meilleures performances individuelles, aussi. Dan Ndoye notamment fait partie de ces joueurs dont on attend nettement plus.

Cette équipe-là (qui a concédé une égalisation rapidement annulée dans une fin de match assez irrespirable) aurait de la peine à déranger les Pays-Bas en mars. Dans un contexte tout sauf évident, on veut bien croire que la mission n’était pas de régaler l’assistance mardi soir. Voilà en tout cas la Suisse à nouveau leader de son groupe et maître de son destin.

