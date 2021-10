Football – La Suisse M21 rattrapée par les Pays-Bas Dans une Tuilière copieusement garnie, les espoirs helvétiques ont mené de deux longueurs, avant de se faire reprendre par la jeune garniture néerlandaise (2-2). Robin Carrel Lausanne

Il n’y a pas eu de vainqueur entre Suisses et Néerlandais (ici Botman qui poursuit Mambimbi). keystone-sda.ch

La sélection de Mauro Lustrinelli pensait avoir pris une belle option sur une qualification directe pour le championnat d’Europe des moins de 21 ans, qui se déroulera dans un peu moins de deux ans en Géorgie et en Roumanie. Le premier de ce groupe E obtiendra un ticket direct pour la compétition et les «Oranjes» sont toujours les clairs favoris de la poule. Car même menés de deux buts peu après le thé, ils ont trouvé la force de se reprendre.

La doublette Noah Okafor-Dan Ndoye, bien servie par le virevoltant Kastriot Imeri, a montré toute sa classe pendant un peu plus d’une période, dans une Tuilière bruyante et bien garnie de nombreux (très) jeunes fans. Les deux attaquants ont bien combiné et leur vitesse a régulièrement mis en danger la charnière centrale néerlandaise. Le Vaudois a servi le Bâlois sur le 1-0 (28e). Okafor a ensuite inscrit le No 2 en tout début de seconde période, après une frappe d’Imeri repoussée sur sa transversale par le gardien Kjell Scherpen.

Zirkzee roi des airs

Mais la Suisse a peut-être pensé un peu trop vite s’imposer contre son prestigieux concurrent. Ses hommes de l’ombre ont d’abord tenu le fort. Mais Leonidas Stergiou - 85 matches de Super League à 19 ans - et Marco Burch - vainqueur de la dernière Coupe de Suisse avec Lucerne - ont fini par craquer face à un géant: Joshua Zirkzee (1,93 m), qui a fait la loi dans les airs et réussi un doublé en six minutes (62e et 68e).

Peut-être un peu vexés, les Helvètes ont eu des opportunités de reprendre les devants. Mais les efforts de Ndoye et de Felix Mambimbi, notamment, n’ont pas été récompensés. Il y aura donc quelques regrets, certes, mais cette Suisse a surtout montré de belles promesses. À confirmer mardi en Bulgarie.

Suisse - Pays-Bas 2-2 (1-0) Afficher plus Lausanne, Stade de la Tuilière. 7057 spectateurs. Arbitres: Simovic, Djorovic/Pasajlic (Ser). Buts: 28e Okafor 1-0. 48e Okafor 2-0. 62e Zirkzee 2-1. 68e Zirkzee 2-2. Suisse: Saipi; Omeragic (90e Gantenbein), Stergiou, Burch, Kronig; Jankewitz (67e Males), Sohm, Bares (67e Rieder); Imeri (72e Mambimbi); Okafor (90e Stojilkovic), Ndoye. Pays-Bas: Scherpen; Frimpong (86e Hoever), Rensch, Botman, Maatsen; Reis, Bogarde (62e Van Kaam), Timber (62e Taylor); Ekkelenkamp (86e Musaba), Brobbey (29e Boadu), Zirkzee. Notes: 7e, but d’Ekkelenkamp annulé pour un hors-jeu. 17e, Imeri frappe sur la transversale. 37e, Zirkzee tire sur le poteau. 48e, Imeri frappe sur la transversale. Avertissement: 78e, Okafor (jeu dur).

