Hockey sur glace – La Suisse M20 commence le Mondial avec une défaite En Alberta, l'équipe de Marco Bayer s'est inclinée 4-2 contre la Russie dans des circonstances particulières.

Le gardien suisse Kevin Pasche a été particulièrement sollicité en première période. IIHF

L’équipe de Suisse M20 a entamé le Championnat du monde à Red Deer, au Canada, par une défaite. La sélection entraînée par Marco Bayer s’est inclinée 4-2 devant la Russie, enregistrant un neuvième revers consécutif contre la Sbornaja junior.

Les jeunes hockeyeurs à croix blanche, qui se sont présentés sur la glace albertaine avec un seul entraînement dans les jambes après avoir passé 48 heures en isolement, ont eu de la difficulté à s’adapter au tempo imposé par leurs adversaires. Privés de leur capitaine Simon Knak, testé positif au Covid-19, ils ont abandonné leurs illusions après 19 minutes. A cet instant de la partie, ils étaient menés 3-0 par des Russes qui avaient pris l’initiative du jeu comme en témoigne la statistique des tirs cadrés de la première période (13-4).

«Ce n’était pas le départ que nous espérions, a concédé Marco Bayer. Nous n’avons pas eu de match de préparation pour nous ajuster au jeu sur une petite surface de jeu.»

Au fil de la rencontre, les Suisses se sont bonifiés et ont commencé à regarder les Russes dans les yeux. «On s’est amélioré et on va suivre cette ligne (dans le tournoi)», s’est réjoui le défenseur zougois Dario Sidler, qui a hérité du capitanat. Les Helvètes, qui ont pu compter sur un Kevin Pasche solide entre les poteaux, ont allumé deux fois la lampe par l’intermédiaire d’Attilio Biasca et de Fabian Ritzmann.

Ils livreront leur deuxième match mardi à 22h30 (heure suisse) contre les Etats-Unis. «Personne ne parle du hockey suisse, mais (contre les Américains) nous aurons une chance de gagner et de surprendre le monde», a déclaré Sidler.

Russie - Suisse 4-2 (3-1 0-0 1-1) Afficher plus Red Deer. WP Centrium, 1934 spectateurs. Arbitres: MM. Bloski, Fernandez; Fuchs et Mackey. Buts: 8e Yurov (Chibrikov) 1-0, 16e Zlodeyev (Didkovsky) 2-0, 18e Tyutnev (Grudinin, Savikov) 3-0, 19e Biasca (Sidler, Fahrni) 3-1, 52e Michkov (Demidov, Khusnutdinov) 4-1, 59e Ritzmann (Allenspach, Streule) 4-2. Russie: Guskov; Mukhamadullin, Smirnov; Kirsanov, Novikov; Grudinin, Savikov; Steklov; Demidov, Khusnutdinov, Michkov; Schechkov, Tankov, Chibrikov; Tyutnev, Ponomaryov, Yorov; Guslistov, Zinchenko, Zlodeyev; Didkovsky. Entraîneur: Zubov. Suisse: Pasche; Zanetti, Sidler; Meier, Bichsel; Nussbaumer, Delémont; Streule; Biasca, Fahrni, Allenspach; Ritzmann, Henry, Graf; Garessus, Bächler, Hofer; Bärtschi, Cavalleri, Canonica; Robin. Entraîneur: Bayer. Pénalités: 2 x 2’ contre la Russie, 1 x 2’ contre la Suisse.

