Hockey sur glace – La Suisse M18 éliminée de «ses» Mondiaux Jeudi, les joueurs de Marcel Jenni ont été logiquement battus par le Canada (7-3) en quarts de finale des Championnats du monde M18, disputés en Suisse.



Le gardien du LHC Ewan Huet a été mis à contribution contre le Canada. keystone-sda.ch

La marche était définitivement trop haute pour les jeunes hockeyeurs helvétiques. Jeudi à la St Jakob Arena, les hommes de Marcel Jenni ont subi la loi du Canada en quarts de finale des Championnats du monde M18, disputés à Bâle et Porrentruy. Vainqueur en 2021, le Canada a fait honneur à son rang de favori (au même titre que les États-Unis), en battant les Helvètes sur le score de 7-3.



Deuxième tiers cauchemardesque

À Bâle, les Suisses ont tenu tête aux Canadiens durant un tiers temps. Une entame de match remarquable et un score de parité après 20 minutes (1-1, but suisse de Bünzli à la conclusion d'une belle action collective) laissaient entrevoir l'espoir d'une qualification. Malheureusement, Ewan Huet et ses coéquipiers ont connu un gros trou dans le deuxième tiers, durant lequel le Canadien Macklin Celebrini (4 points au total) s'est grandement mis en évidence, pour faire passer le score de 1-1 à 6-2 (2e but suisse de Matteo Wagner). Un troisième tiers de remplissage aura permis à Wagner d'inscrire son deuxième goal de la soirée, portant le score final à 7-3.



Avec un bilan final de deux victoires et trois défaites dans ces Mondiaux, le parcours des Suisses s'arrête au stade des quarts de finale, comme lors des deux dernières éditions. Le meilleur résultat helvétique dans des Championnats du monde M18 reste toujours une médaille d'argent, obtenue en 2001 en Finlande.

bmt

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.