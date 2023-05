Hockey – La Suisse lorgne du côté des New Jersey Devils En cas d’élimination dans les play-off de NHL, plusieurs Suisses des New Jersey Devils pourraient encore renforcer l’équipe nationale au Championnat du monde. Cyrill Pasche

Nico Hischier marquera-t-il bientôt pour la Suisse? Getty Images via AFP

Battus 6-1 dans la nuit de lundi à mardi et désormais menés 3-1 dans leur série contre les Carolina Hurricanes, les New Jersey Devils à forte connotation helvétique se retrouvent à une défaite de l’élimination en play-off. Le centre Nico Hischier et le défenseur Jonas Siegenthaler, éventuellement le gardien Akira Schmid, pourraient ainsi entrer en ligne de compte pour l’équipe de Suisse au Mondial. La venue de Timo Meier, le quatrième Helvète des Devils, est improbable en raison de son statut contractuel en NHL.

A moins qu’ils ne renversent une situation fortement compromise en remportant leurs trois prochains matches et qu’ils se qualifient de manière inespérée pour la finale de la Conférence Est, les Devils pourraient déjà être hors course en play-off dès vendredi, ou au plus tard le lundi 15 mai. Un timing idéal pour rapatrier en cours de route l’un ou l’autre renfort à Riga, où est basée l’équipe de Suisse.

L’an dernier lors du Mondial en Finlande (élimination en quarts), le sélectionneur Patrick Fischer avait sept renforts de NHL sous la main, dont les piliers Nico Hischier (capitaine) et Timo Meier. Cette accumulation de talents venus d’Outre-Atlantique - malgré l’absence de Roman Josi pour raisons familiales - s’était traduite par un parcours parfait lors de la phase qualificative (sept victoires, meilleure attaque du tournoi).

Ils ne sont toutefois que quatre à garnir les rangs de la sélection cette année juste avant le coup d’envoi du Championnat du monde: Nino Niederreiter (Winnipeg Jets), Denis Malgin (Colorado Avalanche), Janis Moser (Arizona Coyotes) et Tim Berni (Columbus Blue Jackets). Si le groupe actuel paraît bien en-deçà de celui de l’an dernier (Josi est de nouveau absent, pour raisons médicales cette fois-ci), l'éventuelle arrivée de renforts des Devils changerait considérablement la donne pour l’équipe de Suisse.

Le groupe de Fischer jouera le premier des sept matches du tour qualificatif samedi contre la Slovénie (11h20) avant d’enchaîner dimanche face à la Norvège (15h20).



