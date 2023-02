Coupe Davis – La Suisse laisse filer le double et se retrouve dos au mur La paire Wawrinka–Stricker a manqué de justesse et de consistance face aux spécialistes Puetz-Mies (7-6, 3-6, 4-6). Marc-Andrea Hüsler est obligé de battre Sascha Zverev (1-2) Mathieu Aeschmann

Stan Wawrinka, Dominic Stricker et Severin Luethi n’ont pas trouvé la solution face à la régularité des serveurs Mies et Puetz. (KEYSTONE/Peter Schneider) keystone-sda.ch

L’équipe de Suisse de Coupe Davis se retrouve dos au mur à Trier. En ouverture de ce samedi décisif, Stan Wawrinka et Dominic Stricker ont fini par céder le point du double à Andreas Mies et Tim Puetz (7-6, 3-6, 4-6). Menée deux victoires à une, la troupe de Severin Lüthi est donc condamnée à l’exploit. Soit remporter les deux derniers simples, en commençant par celui de Marc-Andrea Hüsler (ATP 53) face à un Alexander Zverev (ATP 13). Un sacré défi.

Face à une paire dépareillée de spécialistes - Andreas Mies a remporté deux titres du Grand Chelem mais avec Kevin Krawietz - les Suisses ont d’abord dû gérer un déluge de premières balles. Arriver au tie-break constituait donc une belle affaire; le remporter un petit exploit. Il se matérialisa sous l’impulsion d’un très bon Dominic Stricker, auteur d’une volée réflexe vers le mini-break décisif et d’un retour tranchant sur balle de set (7-3).

La paire suisse avait fait tout juste. Un constat qu’elle ne parvint malheureusement pas faire durer, concédant un break frustrant (Stricker) dès l’entame de deuxième manche. Face à la précision des serveurs allemands (belle utilisation du service au corps), ce retard allait se révéler rédhibitoire. Et après une nouvelle démonstration de Tim Puetz - quatre aces! - les Allemands égalisaient à une manche partout sans avoir eu à défendre une seule balle de break (3-6).

Cet ascendant psychologique, la paire allemande allait le concrétiser une première fois au septième jeu via deux retours gagnants tonitruants et un break qui semblait alors décisif (4-3). Mais puisque tout est irrationnel en Coupe Davies, Mies allait ensuite trembler et relancer les Suisses avec quelques vilaines erreurs de jugement (4-4). Un petit miracle malheureusement anéanti par un jeu de service de junior de Stricker qui alignait mauvais choix et fautes grossières pour définitivement baisser pavillon.

Marc-Andrea Hüsler peut-il redresser le bateau suisse?

Mathieu Aeschmann est journaliste au Sport-Center depuis 2011. Spécialiste de tennis, il est l'auteur de Au bout du rêve (Slatkine, 2014) et Agir et Penser comme Roger Federer (Éditions de l'Opportun, 2021). Il est également enseignant d'histoire et d'allemand. Plus d'infos @maeschmann

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.