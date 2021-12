Plans de Facebook en Europe – «La Suisse joue un rôle clé dans la création du métavers»

Dans sa première interview, Rasmus Dahl explique comment il veut attirer de nouveaux talents et sur quoi travaillent ses employés à Zurich.

Monsieur Dahl, quelle est l’importance du site suisse pour le groupe Meta?

La plus grosse partie de l’équipe zurichoise du groupe Meta travaille dans le domaine que nous appelons en interne «Reality Lab». Nous avons, par exemple, programmé l’algorithme qui permet d’obtenir des impressions aussi naturelles que possible lorsque l’on se déplace dans l’espace virtuel avec des lunettes de réalité virtuelle. Nous nous occupons de ce genre de problèmes difficiles ici en Suisse. Nous sommes actuellement 200 personnes au total. L’année prochaine, nous engagerons 150 développeurs de logiciels et scientifiques supplémentaires.