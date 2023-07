Basketball – La Suisse joue mieux, mais perd face au Kosovo Les Suisses ont perdu leur troisième match des pré-qualifications à l’Euro 2025, samedi à Fribourg, et sont d’ores et déjà éliminés. Yves Desplands

Selim Fofana et les Suisses ont encore perdu contre le Kosovo. @FIBA

La Suisse a perdu sur la fin contre le Kosovo (72-76), dans son troisième match des pré-qualifications à l’Euro 2025, samedi dans la salle de Saint-Léonard, à Fribourg. Après avoir perdu ses deux premières rencontres au Kosovo (76-49) et face au Danemark (46-60), la formation coachée par Ilias Papatheodorou a fait mieux dans cet avant-dernier match, mais la défaite élimine la Suisse.

Des Suisses qui ont dominé les deux premiers quarts et ont sans cesse mené face à des Kosovars un peu surpris de tant de résistance. À croire que les coups de gueule poussés par différents joueurs après la deuxième défaite face au Danemark ont porté leurs fruits.

Devant à 40 secondes de la fin

Concentrée et habile sous les paniers, la formation à croix blanche est arrivée à la mi-temps avec 4 points d’avance (39-35), ce qui ne lui était pas arrivé depuis le début du tournoi. Elle a même compté neuf longueurs de mieux que son adversaire. Encourageant.

La deuxième période est partie sur les mêmes bases, avec une Suisse concentrée face à un Kosovo qui ne lâchait rien. Et les Helvètes ont longtemps résisté, à tel point que l’on s’est dit qu’une première victoire était possible. Ils menaient encore de trois longueurs à l’aube de l’ultime quart. Le score était encore de 72-71 pour les hôtes à 40 secondes de la sirène finale. Malheureusement, le Kosovo a pris l’avantage sur deux lancers francs et n’a plus lâché son os.

La Suisse jouera encore un match dans ces pré-qualifications, le 2 août prochain, au Danemark (18h.), mais la première place, qualificative pour la suite de la compétition, se jouera entre Kosovars et Danois, le 5 août.

Yves Desplands est journaliste et chef d'édition au Sport-Center depuis 2015. Il occupait la même fonction pour la rubrique sportive du Matin depuis 1999. De 1994 à 1999, il a couvert le hockey sur glace et le motocross pour ce quotidien. Plus d'infos

