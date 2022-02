JO 2022 – La Suisse huitième au classement des médailles

Hockey sur glace

Battues par les Américaines il y a quatre ans après les tirs au but, les Canadiennes ont pris leur revanche à Pékin (3-2). Après avoir survolé le tournoi, elles ont dominé leurs grandes rivales sur la dernière marche. La meilleure compteuse du tournoi, Sarah Nurse a ouvert la marque avant que la capitaine Marie-Philip Poulin écrive quelques lignes de plus à sa légende en marquant le 2-0 et le 3-0. C’est elle qui avait inscrit les buts gagnants en finale lors des deux précédents sacres olympiques en 2010 et 2014.

AFP

Elle est aussi devenue la seule joueuse - femmes et hommes confondus - à marquer au moins un but dans quatre finales olympiques. Les Américaines ont réduit le score par Hilary Knight en deuxième période, avant de marquer un deuxième but grâce à Amanda Kessel à 13 secondes de la fin du match. Mais il était déjà trop tard pour elles.