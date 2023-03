Hockey sur glace – La Suisse honore le quatuor helvétique des New Jersey Devils Le consul général de la Suisse a remis le tout premier «Swiss Impact Award» à Nico Hischier, Jonas Siegenthaler, Timo Meier et Akira Schmid.

Emmanuel Favre

De g. à dr.: Nico Hischier, Jonas Siegenthaler, le consul général Niculin Jaeger et Timo Meier.

Les quatre joueurs helvétiques des New Jersey Devils (NHL) ont été honorés par le consul général de Suisse, l’ambassadeur Niculin Jaeger, lundi soir à New York.

Le joueur de centre valaisan Nico Hischier (24 ans), le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler (25 ans), l’ailier appenzellois Timo Meier (26 ans) et le gardien bernois Akira Schmid (22 ans et absent de la cérémonie en raison de son renvoi à Utica en AHL) ont reçu le tout premier «Swiss Impact Award», un trophée qui récompense les réalisations suisses exceptionnelles aux États-Unis.

Le consul général Jaeger l’a dit dans une atmosphère bon enfant, devant un panneau où les joueurs n’ont pas camouflé leur fierté: «Pour tout joueur suisse, le plus grand rêve est de jouer dans la NHL. Non seulement leur rêve s'est réalisé, mais ils ont également porté le hockey sur glace suisse à un niveau supérieur. Swiss Made est désormais un élément de qualité dans la meilleure ligue de hockey au monde.»

Une fois le petit trophée entre ses mains, Nico Hischier n’a pas boudé son plaisir: «C'est un honneur de recevoir ce prix. C'est vraiment quelque chose de spécial, et cela montre à quel point nous sommes soutenus par la Suisse. Et c'est formidable de voir que la Suisse fait des choses comme ça.»

Timo Meier et Nico Hischier posent pour un photographe.

Jonas Siegenthaler a ajouté: «Nous sommes maintenant environ 12 joueurs dans toute la ligue, dont quatre dans le New Jersey. Cela montre à quel point le hockey suisse se développe et j'espère que nous pourrons continuer ainsi à l'avenir.»

Quant à Timo Meier, qui a intégré l’effectif des Devils en février, il a mentionné: « Je suis très heureux de commencer ce nouveau voyage avec l'équipe qui a réalisé une excellente saison jusqu'à présent. Nous entrons dans la période la plus importante de la saison et c'est un plaisir de travailler avec tous ces gars et surtout avec mes compatriotes.»



Emmanuel Favre est rédacteur en chef adjoint des sports. Licencié en sciences politiques, il a entamé sa carrière de journaliste en 1994. Il a notamment couvert 10 Jeux olympiques et 11 Championnats du monde de hockey sur glace. Plus d'infos @emfavre

