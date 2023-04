Guerre en Ukraine – La Suisse héberge 10 milliards pour la banque centrale russe Les intérêts de ces placements sont désormais censés être confisqués et utilisés pour l’aide à Kiev. Arthur Rutishauser

Cette photo montre le quartier général de la banque centrale russe, à Moscou. AFP

Pendant longtemps, personne ne savait exactement combien d’argent la banque centrale russe avait placé en Suisse et plus généralement en Occident. Cela est en train de changer, comme le confirme Erwin Bollinger du Secrétariat d’État à l’économie (SECO). Avec le 10e paquet de sanctions de l’UE, ces fonds sont désormais soumis à une obligation de déclaration. Depuis un certain temps déjà, ils sont par ailleurs soumis à une interdiction de transaction et donc, de facto, gelés.