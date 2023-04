Hockey sur glace – La Suisse hausse son niveau et domine encore la France La sélection de Patrick Fischer a enchaîné, samedi à la Vaudoise aréna, un deuxième succès en moins de 24 heures contre les Bleus (6-0) en match de préparation en vue du Mondial 2023. Chris Geiger

Les Suisses ont facilement disposé de leurs homologues français samedi à Lausanne. KEYSTONE/Maxime Schmid

L’équipe de Suisse a été reçue deux sur deux par son voisin tricolore. Au lendemain d’un premier succès poussif décroché sur la glace de Viège, la troupe de Patrick Fischer a rendu une meilleure copie pour dominer aisément la France (6-0) samedi en fin de journée à la Vaudoise aréna de Lausanne. Elle a ainsi pleinement profité de ces deux rencontres de préparation en vue du prochain Championnat du monde de Tampere (Finlande) et Riga (Lettonie) disputées face à la sélection dirigée par Philippe Bozon pour reprendre des couleurs.

Pour ce deuxième duel en moins de 24 heures contre des Bleus limités, la formation helvétique a d’emblée pris le jeu à son compte. Elle n’a d’ailleurs dû patienter que 161 secondes pour allumer la lampe grâce à un missile de Romain Loeffel (3e, 1-0). Le défenseur de Berne, au repos la veille, a parfaitement exploité une belle remise de Tyler Moy à la ligne bleue et une erreur de placement du dernier rempart adverse pour trouver la faille.

Parfaitement lancée, la sélection à croix blanche a, dès lors, géré la suite des débats à sa guise. Elle a mis un coup d’accélérateur décisif aux alentours de la première pause. Dominik Egli (20e, 2-0) et Thierry Bader (22e, 3-0), auteur de son premier but en équipe de Suisse, ont pleinement profité de l’indiscipline tricolore pour permettre à leur équipe de se détacher au tableau d’affichage.

Une semaine sans match

Dario Meyer (49e, 4-0), auteur de trois points d’une excellente performance, Andrea Glauser (50e, 5-0), qui a aussi ouvert son compteur sur la scène internationale «à domicile», et le capitaine Andres Ambühl (55e, 6-0) ont également participé à la fête en corsant l’addition en cours de troisième période.

L’équipe de Suisse, qui alignait le futur gardien du LHC Connor Hughes, «blanchi» devant ses filets, a affiché un bien meilleur visage que la veille en se montrant plus convaincante aux niveaux de l’attitude et de l’envie. Le sélectionneur Patrick Fischer s’apprête toutefois à rebrasser en profondeur son effectif en intégrant, dès lundi, les joueurs zurichois et zougois, demi-finalistes malheureux des play-off de National League.

Le prochain rendez-vous pour les Helvètes est agendé vendredi prochain à Riga avec un nouveau match amical, cette fois-ci contre la Lettonie.

Suisse - France 6-0 (2-0 1-0 3-0) Afficher plus Vaudoise aréna, 3683 spectateurs. Arbitres: MM. Hürlimann, Stolc; Stalder, Wolf. Buts: 3e Loeffel (Moy, Corvi) 1-0, 20e Egli (Meyer, Bader / 5c4) 2-0, 22e Bader (Meyer, Egli / 5c4) 3-0, 49e Meyer (Bader, Fahrni) 4-0, 50e Glauser (Corvi, Moy) 5-0, 55e Ambühl (Egli, Schmid) 6-0. Suisse: Hughes; Loeffel, Bichsel; Glauser, Marti; Egli, Aebischer; Vouardoux, Frick; Moy, Corvi, Ambühl; Riat, Jäger, Kneubühler; Meyer, Fahrni, Bader; Heim, Schmid. Entraîneur: Patrick Fischer. France: Ylönen; Onno, Gallet; Guebey, Boscq; Thiry, Dusseau; Llorca, Coulaud; Simonsen, Ville, Bozon; Leclerc, Ritz, Farnier; Bougro, Valier, Gueurif; Bruche, Colotti, Matima. Entraîneur: Philippe Bozon. Pénalités: 2 x 2’ contre la Suisse; 4 x 2’ contre la France. Notes: la France prend un temps-mort à la 50e.

