Football – La Suisse giflée mais qualifiée en quarts de l’Euro M21 Les Suisses retrouveront l’Espagne en quarts de finale de l’Euro. Nettement battus par la France mercredi (1-4), ils peuvent remercier la Norvège qui a battu l’Italie (1-0). Florian Vaney Cluj

Rayan Cherki (à dr.) a marqué le 3-1 pour la France en trompant le gardien suisse Amir Saipi. keystone-sda.ch

Ce n’était pas le scénario escompté, mais qu’importe. L’équipe de Suisse M21 a subi une claque face à la France mercredi (1-4). Et pourtant, une fois tous les calculs effectués, elle disputera bien les quarts de finale de l’Euro grâce à la victoire de la Norvège sur l’Italie 1-0. Direction donc Bucarest pour les Suisses, où l’attend un rude duel face à l’Espagne.

Bien avant ce dénouement heureux, ce sont les coups de froid qui ont rattrapé la Suisse mercredi. D’abord celui de la météo. Habituée au soleil et à des températures supérieures à 25 degrés depuis son arrivée en Roumanie, l’équipe nationale est passée à un petit 15 degrés sous la pluie au moment d’affronter la France. Ensuite celui du terrain, et la fin du premier quart d’heure du match, moment choisi par Amine Gouiri pour transformer un penalty concédé par Fabian Rieder (16e, 0-1).

Un mouvement de grande classe

Non qualifiée pour les quarts de finale au coup d’envoi, la troupe de Patrick Rahmen allait passer une heure de plus dans la pire des positions. Malgré une excellente attitude sur le terrain. Les Helvètes, avec trois changements dans leur onze et une approche nettement plus proactive, ont à vrai dire livré une première période très intéressante. Avec, à son paroxysme, l’action du 1-1 (35e): un centre de la droite, Kastriot Imeri qui laisse malicieusement passer le ballon, Zeki Amdouni qui peut décaler Dan Ndoye dont la frappe enroulée fait mouche. Un mouvement de grande classe.

Rien ne laissait présager du désastre de la dernière demi-heure. Et pourtant. Avant même que Bradley Barcola n’inscrive le 1-2 (65e), les Français s’étaient déjà procuré deux immenses occasions. Les vannes se sont ouvertes. Minimalistes avant le thé, les Tricolores s’en donnaient à présent à cœur joie. 1-3, 1-4… Sauf que pendant que la Suisse coulait, la bonne nouvelle est venue de l’autre stade de Cluj, où la Norvège a ouvert le score face à l’Italie (65e). Si cela tenait jusqu’au coup de sifflet final, les Suisses restaient parmi les qualifiés. Et ça a tenu!

Suisse M21 - France M21 1-4 (1-1) Afficher plus Stade Constantin Radulescu, 1652 spectateurs. Arbitre: Morten Krogh (Dan). Buts: 16e Gouiri (pen.) 0-1; 35e Ndoye 1-1; 65e Barcola 1-2; 76e Cherki 1-3; 81e Caqueret 1-4. Suisse: Saipi; Blum (86e Müller), Stergiou, Amenda, Vouilloz; Males (70e Sohm), Jashari, Rieder, Ndoye (86e Di Giusto); Imeri (77e Von Moos), Amdouni (86e Krasniqi). Entraîneur: Patrick Rahmen. France: Chevalier; Kalulu (86e Simakan), Badé, Lukeba (86e Diakite), Nkounkou; Koné (18e Le Fée); Barcola (85e Kalimuendo), Caqueret, Cherki, Thuram (79e Chotard); Gouiri. Entraîneur: Sylvain Ripoll. Avertissements: Ndoye (29e), Imeri (64e).

