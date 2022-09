Football – La Suisse gagne 15-0… ce n’était pas encore assez Les Suissesses ont réalisé l’immense exploit de remporter un match officiel 15-0, contre la Moldavie mardi à Lausanne. Pourtant, elles devront passer par les barrages pour aller à la Coupe du monde 2023. Florian Vaney Lausanne

Viola Calligaris a montré la voie aux Suissesses en ouvrant la marque dès la 2e minute. AFP

Quel étrange exercice auquel s’est livrée l’équipe nationale. Une sorte de contre-la-montre footballistique, avec temps de passage toutes les huit minutes. C’est ainsi qu’ont été placés les intermédiaires de l’exploit, de l’impensable. Si les Suissesses les respectaient, elles marquaient onze fois contre la Moldavie mardi. Et onze buts, c’est ce qui leur permettait d’ouvrir la première porte en direction de la prochaine Coupe du monde. Ça ne ressemble en rien à 99,9% des matches de foot professionnels et amateurs réunis, alors la Tuilière a eu le droit à un spectacle très atypique.

En se fixant un défi hors-norme, les Helvètes sont entrées dans un état second. Il fallait être bien plus que téméraire pour imaginer cette Suisse tellement à la peine en 2022 capable de remporter un match officiel au moins 11-0. Et pourtant… Viola Calligaris a ouvert le trésor après moins de deux minutes. Et chacune, à son tour, a fini par taper dedans.

Victoire italienne

Ça fait partie de ses soirées qui débutent en plein jour dans une certaine atmosphère et finissent dans la nuit d’une tout autre atmosphère. Le cadre pour faire de ce 6 septembre un jour historique était prêt. La part du marché des Suissesses n’a jamais fini de se remplir. 3-0 à la 32e. 8-0 à la pause. Jusqu’au fameux 11-0 inscrit par Ana-Maria Crnogorcevic à la 62e minute déjà. Et au 15-0 final!

Les Moldaves étaient réduites à l’état d’un désastreux sparring-partner. La gardienne Gaëlle Thalmann devait attendre… 27 minutes avant de toucher son premier ballon (sur une passe en retrait).

Seulement… seulement. Chaque footballeuse que lançait Nils Nielsen pouvait bien inscrire un triplé, la Suisse n’avait pas le luxe de disposer de son destin entre ses mains. Alors à mesure que les perles s’enfilaient, la frustration gagnait. L’Italie, leader du groupe, a fait son job contre la Roumanie (2-0), ne laissant pas échapper une victoire dans un scénario qui aurait fait le bonheur suisse.

La Suisse a gagné 15-0, et ça n’était pas encore assez. Pour aller à la Coupe du monde, il faudra passer par les barrages en octobre.

Suisse - Moldavie 15-0 (8-0) Afficher plus La Tuilière, 2888 spectateurs. Arbitre: Molnar Reka (Hon). Buts: 2e Calligaris 1-0; 23e Bachmann 2-0; 32e Sow 3-0; 38e Bühler 4-0; 42e et 45e Sow 6-0; 45e+3 et 45e+4 Reuteler 8-0; 53e Xhemaili 9-0; 57e et 62e Crnogorcevic 11-0; 75e Xhemaili 12-0; 78e Crnogorcevic, pen. 13-0, 81e Xhemaili 14-0; 88e Reuteler 15-0. Suisse: Thalmann; Maritz, Bühler (46e Stierli), Calligaris, Aigbogun (81e Felber); Crnogorcevic, Wälti (75e Mauron), Reuteler, Sow; Bachmann (46e Xhemaili); Fölml (65e Rey)i. Entraîneur: Nils Nielsen. Moldavie: Munteanu (25e Dumic); Sivolobova, Prisacari, Mitul, Covali (25e Gutu, 78e Railean)); Colesnicenco (64e Druta); Mardari, Doiban (78e Vlas), Topal, Tabur; Cojuhari. Entraîneur: Eduard Blanuta. Avertissements: Tabur (44e, jeu dur), Prisacari (83e, jeu dur), Vlas (90e, jeu dur). Expulsion: Vlas (91e, deuxième avertissement, jeu dur).

