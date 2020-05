Environnement – La Suisse frappée de plein fouet par la pollution plastique L’Office fédéral de l’environnement a dressé un état des lieux sur la contamination au plastique de la nature. Les sources de pollution sont multiples. Julien Culet

Plastique La Suisse n’est pas épargnée par la pollution au plastique de ses eaux et de ses sols. KEYSTONE

On retrouve du plastique sous toutes ses formes dans la nature. C’est le constat dressé par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Ce dernier publie ce jeudi un état des lieux des connaissances sur cette pollution. Le constat est éloquent. Le rapport estime qu’environ 14’000 tonnes de matières plastiques se retrouvent chaque année dans les sols et les eaux suisses. Des sols particulièrement malmenés par cette pollution, les études récentes ayant révélé qu’une proportion infiniment plus grande de particules finissait dans la terre et non dans l’eau. «L’apport annuel sur et dans les sols est estimé à 4400 tonnes de macroplastiques et à 600 tonnes de microplastiques», estime l’OFEV.