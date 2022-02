Gel des avoirs du régime Poutine – La Suisse franchit le Rubicon des sanctions Après avoir tergiversé, le Conseil fédéral s’aligne sur les sanctions de l’UE. Voici comment il justifie ce coup de canif à la neutralité. Arthur Grosjean Correspondant au Palais fédéral

Pas moins de quatre conseillers fédéraux étaient présents ce lundi pour annoncer les sanctions à l’égard de la Russie et la fermeture de son espace aérien aux avions russes. KEYSTONE/Peter Schneider

La pression était trop forte. La majorité de l’opinion publique, la plupart des partis – sauf l’UDC – et les pressions internationales demandaient à la Suisse de prendre des sanctions contre la Russie. Le Conseil fédéral, après avoir tergiversé toute la semaine dernière, a franchi lundi le Rubicon à l’issue d’une séance extraordinaire. Il reprend clairement les sanctions de l’Union européenne qui comprennent le gel des comptes de Vladimir Poutine et de son entourage, la fermeture de son espace aérien aux avions russes et l’interdiction d’exportation de certains biens.