Multilatéralisme en bonne place – La Suisse fixe sa nouvelle stratégie économique extérieure Le Conseil fédéral a adopté mercredi neuf champs d’action prioritaires dans le cadre de la politique économique extérieure de la Confédération.

Accès aux marchés internationaux, multilatéralisme et durabilité figurent au coeur de la politique économique extérieure de la Confédération. Le Conseil fédéral a adopté mercredi une nouvelle stratégie, qui n’opère pas de réorientation fondamentale.

La Suisse dispose de peu de ressources naturelles et d’un marché intérieur restreint. Le commerce extérieur est donc crucial pour son économie, relève le gouvernement dans un communiqué.

Grâce à sa politique d’ouverture, la Suisse est parvenue à s’intégrer dans l’économie mondiale et à tirer profit des chaînes de valeur internationales. Elle compte bien continuer dans cette voie.

Neuf champs d’action

Sa nouvelle stratégie économique extérieure s’appuie sur cet acquis et fixe neuf champs d’action prioritaires. Parmi ceux-ci, le multilatéralisme figure à une bonne place. Il est crucial pour la défense des intérêts de la Suisse, pointe le Conseil fédéral.

Berne entend également chercher l’accès à des marchés résilients et diversifiés sur le plan géographique pour être mieux armée face aux crises. Elle veut se concentrer sur ses principaux partenaires économiques tout en conservant un positionnement indépendant.

La Suisse souhaite encore contribuer au développement durable sur son territoire et dans les pays partenaires. La numérisation est également importante dans la nouvelle stratégie. Berne s’engage pour une circulation des données la plus libre possible en tenant compte de la protection des données.

ATS

