Personnes fuyant la guerre – La Suisse fait évacuer un garçon ukrainien grièvement brûlé Les hôpitaux helvétiques ont accueilli en trois mois dix-huit personnes d’Ukraine blessées et gravement malades. Thomas Knellwolf Markus Häfliger

Hôpitaux bondés: dans un hôpital de Mykolaiv, des proches entourent trois hommes blessés lors d’une attaque à la roquette. AFP

Pour les personnes d’Ukraine blessées et malades, le chemin vers un hôpital suisse est long et compliqué. Ces gens doivent d’abord être transportés par voie terrestre jusqu’en Pologne, puis de là jusqu’en Suisse à bord d’un avion ambulance de la Garde aérienne suisse de sauvetage (Rega). Au cours des trois derniers mois et demi, la Suisse a évacué 18 personnes de la zone de guerre par ce biais. Tobias Bär, porte-parole de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS), confirme nos recherches menées à ce sujet.