Comment s’assurer d’une victoire de l’Ukraine tout en désamorçant la bombe atomique que Moscou tient comme une grenade dégoupillée en guise de menace? Tel est, résumé en une phrase, le défi qui se pose à l’Occident. Alors que la guerre que l’on annonçait «éclair» entre dans son quatrième mois, le risque d’une escalade et d’une extension du conflit s’accroît. Nous sommes tous assis sur une même bombe. Mais nos responsabilités et notre perception du danger diffèrent singulièrement selon qu’on se trouve à Kiev, Washington ou Berne.

En Suisse semble prédominer un sentiment ambigu bien connu. On comprend le danger, mais il reste encore très abstrait. C’est quasi atavique, la Suisse, après avoir traversé le XXe siècle en paix, se sent à l’abri, blottie dans son cocon de neutralité. Le Conseil fédéral tente de naviguer le plus finement possible. Il doit résoudre l’équation suivante: préserver la neutralité et le dynamisme de son économie tout en démontrant sa solidarité avec l’Ukraine et l’Union européenne dont elle reprend les sanctions, mais pas toutes… Et cela sans se mettre définitivement à dos la Russie et ses oligarques, excellents clients des banques. Berne tâtonne et teste les limites de la neutralité, devenue «active» puis «coopérative». Le débat enfle. Il est important, il va durer et laissera des traces. La Suisse marche en alpiniste avisée sur une ligne de crête étroite. Mais qu’elle tombe à droite ou à gauche, elle ne fera d’autres victimes qu’elle-même.

«Le risque d’une escalade et d’une extension du conflit s’accroît.»

Autrement plus lourdes et conséquentes sont les décisions à prendre par Washington, sans parler de l’UE. Volodymyr Zelensky exige un engagement total sur un ton désormais péremptoire. Ses alliés, en dépit de divisions de plus en plus manifestes, rechignent à le suivre dans la voie la plus radicale. Avec raison. Jusqu’où aller sans risquer de provoquer l’ours russe? Joe Biden lui aussi tâtonne et teste. Il a accepté d’équiper l’armée ukrainienne dans l’est du pays d’une nouvelle génération de missiles d’une portée limitée à 70 km. Il a accompagné cette décision d’une tribune publiée mercredi dans le «New York Times», où il s’engage à renforcer encore l’armement de l’Ukraine. Mais il précise aussi, à l’adresse de Vladimir Poutine, qu’il ne cherche pas à renverser son régime, qu’il ne veut pas d’une guerre entre OTAN et Russie, et que la paix devra être négociée. Quant à l’arme nucléaire, il n’y aurait, selon l’Américain, aucune indication que Moscou veuille y recourir.

Voici donc une autre ligne de crête. Celle-ci est infiniment périlleuse pour le monde entier. Le président Joe Biden, évoluant en funambule, fait preuve jusqu’ici d’un bel équilibre. Il avance avec une carotte et un bâton à la main. Aucun doute que Vladimir Poutine voit surtout le bâton. À partir de quand le maître du Kremlin, se sentant acculé, pourrait-il être tenté de déclencher l’arme nucléaire? C’est évidemment LA question que les experts, échaudés par leurs erreurs d’appréciation des risques d’agression de la Russie, se refusent à trancher.

Les nouveaux missiles ne doivent en aucun cas viser des cibles sur territoire russe, a déclaré le président américain. Et si l’un d’eux atterrissait par erreur au-delà de la frontière ou en Crimée? Et qu’en même temps, les Ukrainiens reprenaient l’avantage dans le Donbass? Des Républicains «faucons», après un spectaculaire retournement en faveur d’une Ukraine qu’ils n’ont cessé de conspuer, font pression pour un engagement sans limite des États-Unis et de l’OTAN pour l’Ukraine. C’est certainement le plus sûr moyen de déclencher la foudre nucléaire russe.

La défaite n’est pas une option. La victoire totale non plus. Car elle porte le risque d’une déflagration planétaire.

Pierre Ruetschi Afficher plus

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.