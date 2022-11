Forte pression migratoire – La Suisse et la Macédoine du Nord signent un partenariat Karin Keller-Sutter, cheffe du Département fédéral de justice et police et son homologue macédonien Oliver Spasovski ont signé un mémorandum d’entente lundi à Berne.

La Macédoine du Nord est à nouveau confrontée à des défis majeurs depuis la recrudescence des flux migratoires après l’assouplissement des mesures liées à la pandémie de Covid. KEYSTONE

La Suisse et la Macédoine du Nord, pays de transit des migrants, sont désormais liées par un partenariat migratoire. La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter et son homologue macédonien Oliver Spasovski ont signé un mémorandum d’entente lundi à Berne.

Premier pays après la Grèce par lequel passent les migrants qui veulent se rendre en Europe occidentale par la route des Balkans, la Macédoine du Nord a été confrontée à des défis majeurs pendant la crise migratoire de 2015-2016. Elle l’est à nouveau depuis la recrudescence des flux migratoires après l’assouplissement des mesures liées à la pandémie de Covid, rappelle le Département fédéral de justice et police (DFJP) dans un communiqué.

Le mémorandum règle tous les aspects de la coopération migratoire, notamment la prévention de la migration irrégulière, la réadmission, la promotion de la migration régulière, ou encore les synergies entre migration et développement.

Berne soutient actuellement un projet mis en œuvre par l’Organisation internationale des migrations (OIM), qui vise à renforcer la coopération transfrontalière et les capacités de gestion des frontières en Macédoine du Nord. La Suisse est également active via le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) et l’aide au développement (Direction du développement et de la coopération, DDC).

Huit partenariats

Les deux pays sont déjà liés par un accord de réadmission depuis 2012. Le nombre de demandes d’asile déposées en Suisse par des ressortissants de Macédoine du Nord a depuis lors massivement diminué, passant de 1137 en 2012 à 69 en 2021.

La Suisse a désormais conclu au total huit partenariats migratoires, dont quatre avec les pays des Balkans occidentaux. Les premiers ont été conclus avec la Bosnie et Herzégovine et avec la Serbie en 2009, puis avec le Kosovo l’année suivante. La région joue un rôle crucial pour la Suisse et toute l’Europe en matière de migration, souligne le DFJP.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.