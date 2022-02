Recherche internationale – La Suisse et la Grande-Bretagne veulent s’associer à Horizon Europe Lancée mardi, l’initiative «Stick to Science» vise à permettre aux chercheurs suisses et britanniques de s’associer au programme-cadre de l’Union européenne.

La Suisse est bloquée en raison de la rupture des négociations sur l’accord-cadre en mai 2021. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Laurent Gillieron

La recherche internationale ne doit pas être entravée par des obstacles politiques. Des institutions suisses et britanniques ont lancé mardi une campagne afin que la Suisse et la Grande-Bretagne puissent s’associer aux programmes Horizon Europe.

Cette situation empêche les chercheurs de travailler ensemble, d’échanger de manière optimale et d’accéder aux ressources et compétences des institutions européennes, indiquent les initiateurs de cette campagne baptisée «Stick to Science». Cela touche de nombreux domaines comme le changement climatique, les pandémies ou la sécurité alimentaire.

Un budget mieux doté

Côté finances aussi, les arguments plaident pour une recherche sans obstacles. Horizon Europe dispose d’un budget de 99,1 milliards de francs. Avec la Suisse et la Grande-Bretagne, il serait 18% plus élevé. L’UE, la Suisse et la Grande-Bretagne sont appelées à conclure rapidement le processus d’association à Horizon Europe.

Les chercheurs de toute l’Europe peuvent s’associer à cette campagne depuis mardi y apporter leur soutien en ligne. Jusqu’à présent, quelque 200 personnes se sont manifestées.

Soutiens prestigieux

Parmi elles figurent des prix Nobel, des lauréats de la médaille Fields (une distinction dans le domaine des mathématiques), des entrepreneurs, des chercheurs, des directeurs d’université et des représentants d’instituts de recherche.

Les deux EPF, les universités britanniques, la Royal Society fondée en 1660 et la Fondation Wellcome sont à l’origine de cette campagne. Cette dernière soutient des projets scientifiques dans le domaine de la santé.

«Je me réjouis qu’autant de scientifiques et d’acteurs de la science, de la recherche et de l’innovation s’engagent pour l’initiative ‹Stick to Science› et disent l’importance cruciale d’accords complets avec la Suisse et le Royaume-Uni», a indiqué le président de l’EPFL Martin Vetterli, cité dans un communiqué. Pour son homologue de l’EPF de Zurich Joël Mesot, «une telle situation ne fait que des perdants».

