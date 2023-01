WEF 2023 à Davos – La Suisse et 30 pays lancent une Alliance sur la culture du bâti Une plateforme permanente dédiée à cette question sera hébergée par le WEF à Cologny et présidée par la Suisse pendant cinq ans.

Les 31 différents États, réunis à l’invitation de la Suisse et dont la plupart étaient représentés par leurs ministres de la culture, ont décidé d’établir une plateforme permanente. KEYSTONE

Plus de 30 pays européens, dont la Suisse, veulent avancer ensemble pour faire de la culture du bâti un instrument dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ils ont lancé lundi une Alliance de Davos sur cette question.

Les 31 différents États, réunis à l’invitation de la Suisse et dont la plupart étaient représentés par leurs ministres de la culture, ont décidé d’établir une plateforme permanente. Celle-ci sera hébergée par le Forum économique mondial (WEF) à Cologny (GE) et présidée par la Suisse pendant cinq ans.

Dimanche, le président de la Confédération Alain Berset avait lui relayé auprès de Keystone-ATS l’importance de l’intérêt des pays sur une approche multidimensionnelle de la culture du bâti. Ce champ recouvre aussi bien l’architecture que le design, l’artisanat ou l’urbanisme. «Une culture du bâti de haute qualité est indispensable si nous voulons ralentir le changement climatique», a affirmé Alain Berset lors de la seconde réunion ministérielle, cinq ans après la première où une Déclaration de Davos avait été approuvée.

La Suisse ne voulait pas que la pandémie freine cette volonté commune et souhaitait capitaliser sur ces efforts. Sans une culture du bâti de qualité, «il ne peut y avoir de développement durable», a insisté le président.

Utile pour l’Ukraine

Les maisons peuvent être plus efficientes en termes énergétiques, tout en protégeant le patrimoine historique. Mais la culture du bâti peut également œuvrer pour diminuer l’impact thermique sur les villes. De même, elle peut jouer un rôle sur des questions sociales, tout en étant économiquement avantageuse grâce à une valeur ajoutée.

Après les destructions en Ukraine, ce pays, qui fait partie de ceux qui rejoignent l’Alliance, se pose la question de comment reconstruire en prenant en considération cette approche. «C’est très important» dans ce cadre, ajoute Alain Berset. Dans la lignée de la conférence de Lugano qui avait insisté notamment sur une reconstruction durable du pays.

En 2021, après la déclaration, huit critères ont été établis pour avoir une approche commune sur ce que constitue une culture du bâti de haute qualité. De nombreux États, dont la Suisse, les ont déjà appliqués. La nouvelle plateforme doit poursuivre l’effort lancé il y a cinq ans. Pour la première fois, le secteur privé participe. La société civile est également représentée.

Menu important pour Berset à Davos

Au sein de l’Alliance, des groupes de travail discuteront de thématiques comme l’économie circulaire et la qualité des assainissements énergétiques, de même que d’un système de certification. Ces discussions déboucheront sur des propositions communes.

Les grandes villes voient actuellement une phase de croissance et de renouveau. Mais la qualité de l’urbanisme des collectivités de petite et moyenne taille, ainsi que des territoires ruraux, inquiètent de plus en plus, a précisé récemment l’Office fédéral de la culture (OFC). Des régions entières souffrent d’une stagnation économique, voire d’un déclin, ce qui conduit à un sentiment d’exclusion.

L’exacerbation de la polarisation sociale et économique favorise la montée de l’extrémisme politique et du populisme, relève encore l’OFC. Cette réunion ministérielle de deux jours était la première étape au menu du président de la Confédération dans la station grisonne. Au total, outre l’ouverture du WEF mardi, il doit rencontrer une quinzaine de chefs d’État et de gouvernement.

