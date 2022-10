Relations bilatérales – La Suisse est prête à une contribution pérenne à la cohésion La pérennisation des paiements entre Berne et Bruxelles a pour la première fois été évoquée en tant qu’élément du nouveau paquet de négociations.

La secrétaire d’États Livia Leu s’est exprimée mercredi depuis Bruxelles. KEYSTONE/Peter Schneider

La Suisse et l’Union européenne (UE) ont parlé pour la première fois de la pérennisation des paiements au fonds de cohésion en tant qu’élément du nouveau paquet de négociations. La secrétaire d’États Livia Leu s’est exprimée dans ce sens après un cinquième round de discussions exploratoires à Bruxelles.

«La Suisse est sur le principe prête à pérenniser sa contribution solidaire à la cohésion en Europe», a déclaré Livia Leu mercredi à Bruxelles. La phase de mise en oeuvre de la deuxième contribution de cohésion a déjà commencé.

Avec un montant de 1,3 milliard de francs sur dix ans, la contribution suisse doit permettre de réduire les inégalités économiques et sociales entre les pays de l’Union européenne (UE) et de les soutenir dans la gestion de la migration.

Des accords de mise en oeuvre ont jusqu’à présent été signés avec huit pays (Bulgarie, Estonie, Croatie, Malte, Pologne, Roumanie, Hongrie et Chypre). La phase de finalisation est en cours avec la Slovaquie, la Lituanie, la Lettonie, la Slovénie et la République tchèque. Dans le domaine de la migration, les négociations avec la Grèce et Chypre sont terminées. Les discussions sont encore en cours avec l’Italie.

Encore des points d’achoppement

La libre circulation des personnes était également à l’ordre du jour mercredi. «On est d’accord sur le principe ‹même salaire pour le même travail au même endroit», a relevé Mme Leu. Ce principe doit toutefois encore être «concrétisé».

Selon la secrétaire d’États, les points d’achoppement pour la Suisse restent les abus de l’immigration dans le système social, l’expulsion des criminels étrangers et la protection des salaires. De nouvelles discussions techniques seront menées sur ces sujets.

De son côté, la Commission européenne a écrit dans un bref communiqué que les discussions avaient permis de clarifier certains points. Mais sur d’autres, des informations supplémentaires sont nécessaires.

Selon Mme Leu, des discussions sont encore nécessaires sur les questions institutionnelles et sur les aides d’États. Par ailleurs, la Suisse a de nouveau contesté le lien entre les questions institutionnelles et la participation helvétique au programme de recherche européen «Horizon Europe». Lors de son entretien avec des journalistes, la secrétaire d’États a souligné à plusieurs reprises l’importance de l’équilibre des intérêts.

Sixième cycle en novembre

D’autres discussions d’experts sont prévues en octobre et en novembre. Un sixième round exploratoire entre Livia Leu et Juraj Nociar, chef de cabinet du vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic, responsable du dossier suisse, devrait avoir lieu le 11 novembre.

La secrétaire d’États n’a pas voulu s’engager sur le nombre de tours de discussions exploratoires encore nécessaires entre Berne et Bruxelles. «Il est préférable d’investir un peu plus de temps et d’avoir en contrepartie balisé le terrain, de sorte que l’on puisse entamer les négociations en toute confiance», a-t-elle relevé.

ATS

