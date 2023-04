Classement mondial – La Suisse est mal notée dans sa lutte pour le climat Les experts de la prestigieuse MIT ont analysé pour la 3e fois la capacité de 76 pays à se bâtir un avenir durable. La Suisse recule en 20e place, passant même derrière les États-Unis. Olivier Wurlod

Le site de Lonza, à Viège, est un des gros producteurs de gaz à effet de serre en Suisse. KEYSTONE/OLIVIER MAIRE