En haut du podium – La Suisse est le pays le plus prisé par les expatriés Selon l’étude de HSBC, les expatriés apprécient la qualité de vie dans notre pays, malgré les effets de la pandémie de coronavirus. L’Australie et la Nouvelle-Zélande suivent.

Cette enquête a été réalisée auprès de 20’460 personnes vivant dans 46 pays. Un minimum de 100 réponses était nécessaire pour inclure une destination (photo d’illustration). KEYSTONE/Salvatore Di Nolf

La Suisse reste la destination numéro 1 des expatriés pour la troisième année consécutive, d’après le classement publié mardi par le géant bancaire britannique HSBC.

Près de neuf expatriés sur dix se voient séjourner plus longtemps en Suisse, en restant au moins une année supplémentaire. Ils apprécient tout particulièrement la qualité de vie, malgré les effets de la pandémie de coronavirus. Ils sont près de 70% à vouloir connaître davantage la région où ils vivent.

Placée en tête depuis 2019, la Suisse s’est maintenue sur la première place du podium. L’Australie et la Nouvelle-Zélande complètent le podium. Les Émirats arabes unis, les îles Anglo-Normandes Guernesey et Jersey suivent, aux côtés de l’île de Man, de Bahreïn et du Qatar. Longtemps très bien classé, Singapour n’est plus qu’à la neuvième place.

Plus de sécurité

Après leur installation dans le pays, 91% des sondés ont estimé que leur «environnement» était «meilleur» et 86% se sentaient plus en sécurité. Près de trois quarts d’entre eux «souhaitent épargner pour leur retraite» quand un tiers songe à économiser pour acheter un bien immobilier.

Cette enquête a été réalisée auprès de 20’460 personnes vivant dans 46 pays. Un minimum de 100 réponses était nécessaire pour inclure une destination.

ATS

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.