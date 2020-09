Martin Vetterli, nourriture et nutrition, au fond, n’est-ce pas un peu la même chose?

Ce sont deux notions intimement liées, c’est juste. Mais je dirais que la nourriture, c’est ce que l’on mange, chez soi ou au restaurant, ce que l’on achète en magasin, le pain posé sur la table. Alors que la nutrition, d’un point de vue holistique, englobe toute la chaîne alimentaire, et tient compte de la provenance de la nourriture, de sa production, de son transport, de l’emballage, ainsi que de la place de l’homme et de la femme au cœur de cette mosaïque. La jeune génération y est très sensible, et les conséquences de ce que l’on ingère, d’un point de vue sanitaire, sont l’objet de multiples réflexions.