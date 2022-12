Coupe du monde au Qatar – «La Suisse est forte. Elle peut aller très loin» Mario Gavranovic connaît très bien cette équipe qui a atteint un quart de finale à l’Euro. Il dit ce que cela peut changer avant le 8e de finale contre le Portugal (20 h). Daniel Visentini Doha

Une équipe, un esprit, une mission commune: écrire l’histoire. La Suisse a rendez-vous ce mardi avec le Portugal. En jeu: une place en quart de finale du Mondial. KEYSTONE

Avoir rendez-vous avec l’histoire? Cela dit tout et rien à la fois. L’histoire, c’est quoi pour l’équipe de Suisse de football? L’héritage magique mais lointain des épopées suisses de 1924, avec cette extraordinaire médaille d’argent aux JO (finale perdue contre l’Uruguay), et de 1954, avec ce quart de finale inouï contre l’Autriche à la Pontaise (défaite 7-5 après avoir mené 3-0)? Ou les lumières plus contemporaines qui éclairent les brillantes ambitions depuis le début du siècle? Par sédimentation, une couche recouvre la précédente. Le Portugal-Suisse de ce mardi soir (20 h), 8e de finale du Mondial, participe de ce processus-là.