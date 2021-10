Piratages informatiques – La Suisse est en retard sur la cybersécurité

Le nombre de cyberattaques en Suisse a fortement augmenté ces derniers temps, touchant notamment les villes vaudoises de Rolle et Montreux, ainsi que Pro Velo et le Casino de Winterthour (ZH). La Suisse est mal classée au niveau international en matière de sécurité.

Le nombre de failles de sécurité graves en Suisse a doublé depuis 2019, a déclaré Niclaus Mayencourt, fondateur et directeur de Dreamlab Technologies, dans une interview publiée jeudi dans les journaux du groupe Tamedia.

Il y a deux ans, Dreamlab avait dénombré 42’000 cyberattaques. Cette année, il y a déjà près de 114’000 cas connus, selon l’expert en cybersécurité. Il estime qu’en comparaison internationale, la Suisse est très en retard en la matière.

À la 42e place

Dans le classement mondial actuel de l’Union internationale des télécommunications sur la cybersécurité, la Suisse occupe la 42e place, derrière la Macédoine du Nord, la Tanzanie, la Hongrie et le Kazakhstan. La cybersécurité est très complexe, prend du temps et coûte cher, avance Niclaus Mayencourt.

Et les auteurs sont très malins, car ils profitent du fait que de grandes quantités de données personnelles non protégées circulent sur le net. Les cyberattaques sont les nouveaux braquages de banques, avec des rendements plus élevés et moins de risques.