Météo capricieuse – La Suisse est en état d’alerte pour une soirée orageuse Des éclairs, du tonnerre, de fortes pluies, de la grêle et des rafales tempétueuses sont annoncés dans la soirée de ce mardi 11 juillet. Etonam Ahianyo , ATS DÉVELOPPEMENT SUIT

Des éclairs et du tonnerre vont marquer la soirée selon les prévisions.

Après une journée marquée par un pic de chaleur, la Suisse s’attend à vivre une soirée orageuse. MétéoSuisse a émis pour ce mardi 11 juillet une alerte de danger d’orage de degré 4 sur 4 pour l’ensemble de la Suisse, sauf au Tessin et en partie dans les Grisons.



Les orages prévus en fin de journée pourraient être violents. Outre des éclairs et du tonnerre, il faut également s’attendre à de fortes pluies, de la grêle et surtout à des rafales tempétueuses. Elles pourraient atteindre les 140 km/h, voire plus localement, indique MétéoSuisse sur son site.

L’agence a annoncé peu après 18h qu’un orage est brièvement passé sur Genève et a donné un peu de grêle.

Alerte relayée par plusieurs polices

L’alerte de MétéoSuisse a été relayée par plusieurs polices cantonales, dont celles de Vaud et du Valais. Rafales violentes et grêle sont possibles entre 18h et 22h sur tout le territoire cantonal, a averti la police vaudoise sur Twitter. Des cellules orageuses isolées sont annoncées jusqu’à minuit.

Chute des températures

L’orage que vit la Suisse est consécutif à une journée de mardi qui a été la plus chaude de l’année. Le mercure est monté jusqu’à 37,6 degrés à Coire. Genève n’est pas loin derrière avec 37,4 degrés. Les températures devraient chuter avec les orages parfois violents prévus en fin de journée.

Mathod et Payerne (VD) sont sur la troisième marche du podium avec 37 degrés. En tout, plus de 30 stations ont enregistré des valeurs supérieures ou égales à 35 degrés, qui représentent le seuil de la très forte chaleur, indique MétéoSuisse sur Twitter.

