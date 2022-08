Pays «inamical» pour Moscou – La Suisse est dans le viseur des espions russes La Confédération serait une cible privilégiée de la Russie pour infiltrer les processus démocratiques des pays d’Europe, selon le «SonntagsBlick». Etonam Ahianyo

Les ingérences russes se sont déjà invitées dans la campagne des législatives du 25 septembre en Italie. KEYSTONE

La guerre en Ukraine fait rage sur le terrain mais elle s’étend également sur le front numérique et viserait les pays jugés inamicaux par la Russie. La Suisse, qui en fait partie, est une cible privilégiée des services de renseignements russes. C’est le «SonntagsBlick» qui lève le lièvre dans son édition du week-end.

Pourquoi Moscou s’intéresse-t-il à la Suisse? À en croire le journal qui a pu se procurer des documents du Service de renseignement de la Confédération (SRC), il est peu probable que la Russie influence les élections législatives de 2023 dans notre pays. Moscou chercherait plutôt à se servir des infrastructures helvétiques pour tenter d’infiltrer les processus démocratiques dans d’autres pays d’Europe.





Ce n’est pas la première fois que les Russes sont visés pour de tels agissements. Il a été prouvé que la Russie avait tenté de manipuler les résultats des élections en Allemagne en 2021 avec de la propagande médiatique et des cyberattaques, indique la note des renseignements citée par le «SonntagsBlick».

Punir «la stupidité» de leurs dirigeants

Les ingérences russes se sont déjà invitées dans la campagne des législatives du 25 septembre en Italie. L’ex-président russe Dmitri Medvedev a appelé les Occidentaux à punir «la stupidité» de leurs dirigeants. «On aimerait voir les citoyens européens non seulement s’indigner contre les actions de leurs gouvernements […] mais leur demander des comptes et les punir pour leurs stupidités évidentes», avait écrit Dmitri Medvedev.



Le SRC «considère qu’il est très probable que Moscou, même après la guerre, continuera à manipuler la politique dans les pays occidentaux par des activités d’influence telles que l’ingérence électorale». Les ingérences russes ne changent pas les résultats des élections mais «délégitiment en partie la prise de décision démocratique».

Des serveurs situés en Suisse

Quel peut être le mode opératoire des espions de Moscou? «Il est probable que des serveurs situés en Suisse seront utilisés pour de futures cyberattaques sur d’autres élections occidentales», écrit le «SonntagsBlick», qui cite le document du SRC.



Le contre-espionnage suisse précise que la stratégie russe reposerait sur «un mélange personnalisé de désinformation et de propagande, de cyberattaques, d’individus, de groupes et d’institutions instrumentalisés, et probablement de nouveaux moyens également».



Les effets possibles de ces actions sont résumés par Markus Christen, qui dirige la Digital Society Initiative à l’Université de Zurich. «Les gens ne votent pas différemment, mais certains peuvent ne pas voter du tout.»



«S’assurer que le plan russe ne fonctionne pas»

À terme, les manœuvres russes porteront atteinte à la souveraineté de la Suisse, avertit le SRC, selon le «SonntagsBlick». L’idée que Moscou puisse influencer des élections en Europe via la Suisse dérange des parlementaires à Berne.



«En tant que pays neutre, la Suisse doit empêcher la cyberguerre sur son territoire», déclare le conseiller national Fabian Molina (PS/ZH). «Les autorités doivent faire tout leur possible pour s’assurer que le plan russe ne fonctionne pas.»



Même son de cloche du côté du Vert fribourgeois Gerhard Andrey. Selon le conseiller national, «si un espionnage est suspecté, la Suisse devrait expulser les personnes» membres du corps diplomatique russe qui s’y adonnent. Et Gerhard Andrey d’ajouter: «Le Service de renseignement de la Confédération doit s’éloigner de la surveillance des citoyens et se concentrer davantage sur un contre-espionnage efficace.»

