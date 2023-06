Justice – La Suisse est condamnée par la CEDH dans l’affaire Sperisen La Cour européenne des droits de l’homme estime qu’une juge genevoise a fait preuve d’impartialité dans le traitement de l’affaire impliquant l’ancien directeur de la police du Guatemala.

La cour «estime que le requérant pouvait raisonnablement craindre que la juge eût une idée préconçue sur la question de sa culpabilité». AFP/FREDERICK FLORIN

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné mardi la Suisse pour défaut d’impartialité d’une juge dans une affaire impliquant un ancien directeur de la police du Guatemala, emprisonné dans le canton de Berne pour avoir participé à des exécutions extrajudiciaires.

Le requérant, Erwin Johan Sperisen, possède les nationalités suisse et guatémaltèque. Né en 1970, il a été directeur de la police nationale civile du Guatemala, pays qu’il a quitté en 2007 pour s’installer en Suisse.

Il a été arrêté en 2012, poursuivi pour avoir participé en 2006 à l’exécution de six détenus et exécuté lui même un septième détenu dans le cadre de l’opération «Pavo Real». Il est aussi soupçonné d’avoir participé à «l’exécution extrajudiciaire de trois prisonniers lors de l’opération Gavilan», rappelle la cour basée à Strasbourg.

Au terme d’un long parcours judiciaire, la justice suisse l’a condamné à 15 ans de réclusion pour complicité d’assassinat pour les faits de 2006, mais l’a acquitté pour les autres.

«Simple soupçon»

M. Sperisen reproche toutefois à la Suisse le défaut d’impartialité d’une juge de la chambre pénale d’appel et de révision de la cour de justice du canton de Genève (CPAR), qui a statué sur son dossier.

La CEDH note que les observations de la juge en question effectuées en octobre 2017 après une demande de M. Sperisen «dépassaient l’énoncé d’un simple soupçon». La cour «estime que le requérant pouvait raisonnablement craindre que la juge eût une idée préconçue sur la question de sa culpabilité».

L’instance paneuropéenne conclut à un défaut d’impartialité, contraire à ce qu’exige l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et «la Suisse doit verser au requérant 15’000 euros pour frais et dépens».

Quelles conséquences?

Quels effets aura cette décision sur cette procédure qui hante la justice genevoise depuis plus d’une décennie? Me Florian Baier et Giorgio Campá, les deux avocats genevois de l’ancien gradé du Guatemala, ont immédiatement publié un communiqué dans lequel ils demandent «la libération immédiate de Monsieur Erwin Sperisen, victime d’un acharnement judiciaire à son encontre et privé de liberté depuis plus de dix ans.»

Joint par téléphone, Me Florian Baier souligne que les juges de Strasbourg ont rappelé «qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.»

En revanche, la défense d’Erwin Sperisen souhaite un peu de temps pour se prononcer quant aux éventuelles conséquences de la décision. Les deux avocats s’exprimeront de manière plus précise ce mercredi dans matinée dans le cadre d’une conférence de presse.

