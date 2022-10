Approvisionnement énergétique – La Suisse est bien préparée pour cet hiver, assure Sommaruga La conseillère fédérale s’est exprimée mercredi lors de la réunion des ministres européens de l’énergie à Prague.

La Suisse est bien préparée mais il faut être conscient que la guerre en Ukraine peut avoir des conséquences imprévisibles, avertit Simonetta Sommaruga. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Lors de leur réunion informelle à Prague, les ministres européens de l’énergie ont discuté de la sécurité de l’approvisionnement. Les débats, auxquels a également participé la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga au nom de la Suisse, ont aussi porté sur les préparatifs pour l’hiver.



La ministre de l’énergie estime que la Suisse est bien préparée pour cet hiver grâce aux réserves hydroélectriques, au mécanisme de sauvetage pour la branche de l’électricité, à la campagne d’économies d’énergie et à l’engagement du Conseil fédéral et du secteur gazier pour des capacités de stockage supplémentaires. Mais il faut être conscient que la guerre en Ukraine peut avoir des conséquences imprévisibles, a déclaré Mme Sommaruga à Keystone-ATS.

«Un défi encore plus important»

Lors des discussions à Prague, il est clairement apparu que «l’hiver 2023/2024 pourrait représenter un défi encore plus important». Cela surtout si l’on doit commencer à réapprovisionner les réservoirs de gaz à partir d’un point encore plus bas qu’actuellement.

Le Conseil fédéral suit donc de très près ce qui se prépare en Europe, afin d’assurer la meilleure collaboration possible en vue de l’hiver suivant. «Plus la collaboration est bonne actuellement et plus cela nous aidera à moyen et long terme».

Les ministres de l’énergie ont abordé la transition énergétique. «La dépendance au pétrole et au gaz, en particulier au gaz russe, doit être réduite le plus rapidement possible», a déclaré Simonetta Sommaruga. Tous les États sont d’accord sur ce point.

Moins dépendre des énergies fossiles

Au cours des dix dernières années, la Suisse a dépensé 80 milliards de francs pour du pétrole et du gaz étrangers. «Si nous pouvons en investir une partie dans l’énergie hydraulique, éolienne et solaire indigène, nous améliorerions alors massivement la sécurité d’approvisionnement du pays», a souligné la conseillère fédérale.

Mme Sommaruga a profité de la rencontre à Prague pour entretenir des contacts avec d’autres ministres de l’énergie et échanger des informations avec ses homologues. Jeudi, elle ouvrira à Genève la Conférence internationale sur l’énergie hydraulique dans les pays en développement.

ATS

