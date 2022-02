Hockey sur glace – La Suisse entame le tournoi olympique sur une défaite rageante La sélection de Patrick Fischer, qui a manqué de lucidité dans le dernier geste, a perdu son match d’ouverture des Jeux de Pékin contre la Russie (1-0). Emmanuel Favre Pékin

Grégory Hofmann et Lukas Frick ont des raisons objectives d’être déçus. AFP

Comme en 2018 à PyeongChang, où elle s’était inclinée 1-5 devant le Canada, l’équipe de Suisse masculine a amorcé son tournoi olympique sur une défaite, mercredi sur la patinoire aux dimensions NHL du National Indoor Stadium de Pékin. La sélection entraînée par Patrick Fischer s’est inclinée 1-0 (1-0 0-0 0-0) contre la Russie, qui patine sous l’égide du Comité olympique russe.

Les statistiques du match.

Le duel a basculé en fin de première période. Il ne restait en effet que 2,7 secondes à écouler lorsque l’attaquant du CSKA Moscou Anton Slepyshev a déjoué la vigilance du portier helvétique Reto Berra avec la complicité involontaire du Davosien Enzo Corvi qui a dévié la rondelle dans son propre filet.

Le seul but de la rencontre a été accordé à Anton Slepyshev. AFP

Si les hockeyeurs à croix blanche ont pu compter sur un gardien étincelant (29 arrêts), qui leur a donné une chance de gagner, ils se sont montrés moins tranchants dans le secteur offensif. Comme souvent lorsqu’elle est privée de ses éléments de NHL, la Suisse a manqué de lucidité dans le dernier geste et n’est pas parvenue à traduire ses séquences de domination au tableau.

Poteau et maladresse

Cela a notamment été le cas lors des quelque sept minutes passées avec un avantage d’un homme. En supériorité numérique, Andres Ambühl et ses coéquipiers - privés de Denis Malgin et de Dario Simion, toujours en isolement - se sont créés de nombreuses occasions sans parvenir à surprendre le dernier rempart russe Ivan Fedotov. Parfois par malchance si on se réfère au tir de Sven Andrighetto qui s’est écrasé sur la barre transversale (28e). Souvent par manque de précision, à l’instar d’une action gaspillée par Fabrice Herzog à la 56e.

RTSSPORT

Ils ont alerté à 33 reprises le portier du CSKA Moscou sans pouvoir s’offrir un instant de jubilation.

Les Suisses livreront leur deuxième duel de groupe contre la Tchéquie le 11 février à 9h40. Leur troisième et dernier contradicteur à ce stade de la compétition sera le Danemark.

ROC (Russie) - Suisse 1-0 (1-0 0-0 0-0) Afficher plus National Indoor Stadium, Pékin Arbitres: MM. Schrader (All), Sidorenko (Bié), Oliver (E-U) et Ondracek (Tch). But: 20e (19’57) Slepyshev (Semyonov) 1-0. ROC: Fedotov; Nikishin, Nesterov; Yelesin, Yakovlev; Voinov, Telegin; Sharipzyanov; Grigorenko, Shipachyov, Gusev; Galiev, Semyonov, Gritsyuk; Slepyshev, Voronkov, Karnaukhov; Kayumov, Andronov, Tkachyov; Chibisov. Entraîneur: Zhamnov. Suisse: Berra; Diaz, Müller; Untersander, Alatalo; Loeffel, Weber; Fora, Frick; Ambühl, Corvi, Hofmann; Andrighetto, Haas, Hollenstein; Vermin, Bertschy, Herzog; Mottet, Thürkauf, Moser. Entraîneur: Fischer. Pénalités: 6 x 2’ contre le ROC, 5 x 2’ contre la Suisse. Notes: La Suisse sans Malgin, Simion (quarantaine) ni Aeschlimann (surnuméraire). Tirs sur le poteau: Andrighetto (27e), Weber (36e), Nikishin (51e) et Herzog (57e). La délégation russe participe aux JO de Pékin sous l'appellation ROC (Comité olympique russe). Temps mort demandé par la Suisse (58'43). La Suisse sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 59'28 à la fin du match).

Emmanuel Favre est rédacteur en chef adjoint des sports. Licencié en sciences politiques, il a entamé sa carrière de journaliste en 1994. Il a notamment couvert 9 Jeux olympiques et 11 Championnats du monde de hockey sur glace. Plus d'infos @emfavre

