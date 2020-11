Le bilan de la pandémie dans le monde Afficher plus

La pandémie a fait au moins 1'433'378 morts dans le monde, selon un bilan établi par l’AFP vendredi à 12h00. Plus de 60'970'250 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie, dont au moins 38'833'400 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Sur la journée de jeudi, 10'859 nouveaux décès et 561'042 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 1333 nouveaux morts, l’Italie (822) et le Brésil (691).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 263’462 décès pour 12’885’299 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins. Après les États-Unis, les pays les plus endeuillés sont le Brésil avec 171’460 morts et 6’204’220 cas, l’Inde avec 135’715 morts (9’309’787 cas), le Mexique avec 104’242 morts (1’078’594 cas), et le Royaume-Uni avec 57’031 morts (1’574’562 cas).