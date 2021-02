Coronavirus – La Suisse enregistre 14 décès en 24 heures Le dernier bilan de l’Office fédéral de la santé publique fait état de 1131 contaminations et 43 hospitalisations liées au Covid-19 depuis lundi. Le taux de positivité des tests s’élève à 4,86%.

Depuis le début de la pandémie, le total des décès en Suisse s’élève à 9240 et le nombre de personnes hospitalisées atteint 23’267. Keystone/Gaetan Bally

La Suisse compte mardi 1131 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures, selon les chiffres de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). 14 décès supplémentaires sont à déplorer et 43 malades ont été hospitalisés.

Durant les dernières 24 heures, les résultats de 23’255 tests ont été transmis, indique l’OFSP. Le taux de positivité s’élève à 4,86%. Sur les quatorze derniers jours, le nombre total d’infections est de 14’021. Sur les deux dernières semaines, le pays compte ainsi 162,19 nouvelles infections pour 100’000 habitants. Le taux de reproduction, qui a un délai d’une dizaine de jours, est lui de 0,92.

Au total, 866’425 doses de vaccin ont été livrées aux cantons, dont 675’556 ont été administrées et 173’407 personnes ont déjà reçu deux doses. Depuis le début de la pandémie, 551’355 cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés en laboratoire sur un total de 4’939’727 tests effectués en Suisse et au Liechtenstein. Le total des décès s’élève à 9240 et le nombre de personnes hospitalisées atteint 23’267.

Quant aux variants du coronavirus, 8366 cas ont été détectés en Suisse jusqu’à présent, dont 3122 cas ont été attribués au variant britannique (B.1.1.7), 132 au variant sud-africain (B.1.351) et 6 au variant brésilien (P.1). Dans les cas restants, une mutation était présente, mais la lignée n’était pas claire.

Le pays dénombre par ailleurs 11’022 personnes en isolement et 18’588 individus faisant partie de leurs contacts ont été mis en quarantaine. S’y ajoutent 2899 autres personnes revenant de voyage d’un pays à risque et qui ont dû aussi passer par la case de la quarantaine.

ATS