Classement des Nations Unies – La Suisse en tête pour le commerce électronique L’indice annuel de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement place la Suisse en tête de la liste des pays les mieux équipés pour le commerce en ligne entre entreprises et clients individuels.

La quasi-totalité de la population suisse achète en ligne. Keystone

La Suisse est le pays le mieux armé pour le commerce électronique entre entreprises et clients individuels. Elle a dépassé les Pays-Bas dans l’indice annuel de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) dévoilé mercredi à Genève.

La Suisse arrive pour la première fois au premier rang parmi plus de 150 pays. L’année dernière, 97% de la population suisse utilisait internet, affirme la CNUCED, dirigée provisoirement depuis mardi par la Belge Isabelle Durant en attendant un nouveau secrétaire général. Plus largement, l’Europe reste de loin la région la mieux préparée au commerce électronique. Huit des 10 meilleurs viennent de cette zone.

Décalage «énorme»

L’agence onusienne appelle à oeuvrer pour réduire le décalage avec les pays les moins bien dotés pour élargir le nombre de personnes en ligne, une action encore plus importante avec la pandémie. Celui-ci reste «énorme», explique la cheffe de la division de la CNUCED en charge de l’indice, Shamika N. Sirimanne.

Alors que plus de 70% des habitants de certains États achètent en ligne, cette part est largement inférieure à 10% dans la plupart de ceux aux revenus bas ou intermédiaires. Au total, la valeur du commerce électronique en 2018 était estimée à plus de 3900 milliards de francs, en augmentation de 7% sur un an.

Les pays sont évalués dans l’indice sur l’accès à des infrastructures sûres pour internet ou encore sur la part de leur population en ligne qui utilise des prestations financières numérisées. Parmi les 20 moins bons, 18 sont des pays pauvres. De son côté, la Chine est loin derrière les États-Unis qui se trouvent eux au 12e rang, selon l’ONU.

ATS