Vaccins anti-Covid – La Suisse en retard par rapport aux grandes puissances La campagne suisse de vaccination sera lancée environ un mois après les premières mondiales. Moyens limités et procédures plus lentes sont en cause. Julien Culet

Alors que les vaccinations ont commencé au Royaume-Uni et en Russie (photo) et que les États-Unis ou le Canada devraient suivre, la Suisse semble prendre son temps. Keystone

Alors que des campagnes de vaccination ont commencé tambour battant cette semaine au Royaume-Uni et en Russie, et que les États-Unis ou le Canada devraient suivre ces prochains jours, la Suisse, elle, semble prendre son temps. Les vaccins devraient en effet arriver au début de l’année prochaine. Certains estiment que notre pays aurait pu aller plus vite. Pas vraiment, tant les enjeux sont importants, d’après les experts.

L’approvisionnement en vaccins est d’abord une histoire de gros sous. La Confédération a mis plusieurs centaines de millions de francs sur la table pour obtenir des doses en quantité suffisante, mais elle ne peut pas faire le poids face aux géants. «Le rythme n’est pas le même selon les pays. La Suisse fait aussi vite qu’elle peut. Ce sont les livraisons qui dictent le tempo et celui-ci pourrait être un peu moins rapide pour les petits pays», explique Daniel Speiser, professeur en immunothérapie à l’Université de Lausanne et membre de la task force Covid.