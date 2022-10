LOISIRS | 20% de réduction – La Suisse en puzzles Deux puzzles pour découvrir la Suisse en 252 pièces.

La Suisse en puzzles DR

MyPuzzle Suisse

Au cœur de l’Europe se trouve un pays appelé la Suisse. On y trouve du chocolat en triangles, carrés et même ronds. Ses fromages titillent les papilles. Ses montagnes, ses lacs et ses prairies vous donnent l’impression d’être seul au monde. Et lorsque vous entendez une voix dans une langue différente et que vous pensez avoir traversé une frontière, pas de panique, vous avez certainement atteint un nouveau canton. Avec 1 poster inclus.

Prix et informations*:

Puzzle 252 pièces.

Dimensions du puzzle: 68 x 48 cm.

Boite: 33 x 23 x 4,5 cm.

Swiss Summer Puzzle

Découvrez toutes les activités d'extérieur à faire en Suisse, illustrées par le studio Cincin. Randonnées à travers les prairies fleuries, parcours à vélo sur des sentiers de montagne, baignade dans des lacs aux eaux cristallines, lutte suisse, hornuss, football, tennis...Il y a tellement de choses à faire en Suisse! Avec 1 poster inclus.

Ce puzzle est inspiré de Cartographica Helvetica, un atlas coloré de la Suisse pour les esprits curieux.

Prix et informations*:

Puzzle 252 pièces.

Dimensions du puzzle: 68 x 48 cm.

Boite: 33 x 23 x 4,5 cm.

Prix abonnés: Fr. 38.40*

Prix lecteurs: Fr. 48.–*

* TVA incluse.