Hippisme – La Suisse en or aux Européens L’équipe de Suisse de saut s’est imposée devant l’Allemagne et la Belgique vendredi en Allemagne. Sport-Center

Steve Guerdat est ses coéquipiers ont remporté l’or. Getty Images

Steve Guerdat, Elian Baumann, Bryan Balsiger et Martin Fuchs ont décroché l’or, vendredi aux championnats d’Europe de Riesenbeck, en Allemagne.

En tête jeudi déjà après les deux premières manches, l’équipe coachée par Michel Sorg et Thomas Fuchs a su résister sur un parcours technique, vendredi.

Avec deux sans faute réalisés par Balsiger sur «Courage» et Martin Fuchs sur «Leone Dei» et une faute seulement pour Guerdat avec «Maddox» - les trois fautes de Baumann et «Campari» ont été biffées - les Suisses ont terminé avec 9,47 points.

Sur le podium, ils devancent l’Allemagne (12,77) et la Belgique (17,34) et remportent ainsi leur cinquième titre européen.

Au classement individuel, Martin Fuchs est toujours leader, mais la route est encore longue jusqu’à dimanche.

