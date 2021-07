Météo toujours exécrable - La Suisse en état d'alerte face aux orages et fortes précipitations

Plus de 1000 appels d’urgence à Zurich, transports publics suspendus

Les intempéries ont provoqué des dégâts sur la ligne ferroviaire entre Flamatt (FR) et Thörishaus Station (BE), affectant le trafic entre Berne et Lausanne. Des retards et des suppressions de trains sont à prévoir, ont indiqué les Chemins de fer fédéraux (CFF).

Plus à l’est, les services de secours de Zurich ont reçu plus de 1000 appels d’urgence, a déclaré la police cantonale zurichoise. De nombreuses caves ont été inondées et des arbres ont été arrachés par de violentes rafales de vent dépassant les 100 km/h. Des routes ont été fermées à la circulation. Les pompiers ont procédé à plusieurs centaines d’interventions dans la ville et le canton. Aucun blessé n’a été signalé.

KEYSTONE

Les transports publics zurichois VBZ ont suspendu jusqu’à nouvel ordre les services de bus et de tram dans la ville de Zurich, selon la police municipale zurichoise. Plusieurs routes sont impraticables en raison des arbres tombés.

Les régions de Wallisellen (ZH), Kloten (ZH) et Birmensdorf (ZH) ont été particulièrement touchées. Selon SRF Meteo, Waldegg ZH a enregistré 31,1 millimètres de pluie en 10 minutes. A Affoltern, cette mesure était de 27,1 à Affoltern (ZH) et de 25 millimètres à Opfikon (ZH).